Decizie istorică a Islandei, care iese din clubul ultimelor 3 țări din lume ce practică o activitate economică controversată

Guvernul Islandei va înainta în februarie un proiect de lege pentru interzicerea vânătorii de balene, o măsură care ar lăsa Norvegia și Japonia drept singurele două țări din lume care continuă aceată activitate economică controversată, transmite Reuters.

Vânarea de balene a provocat ani de proteste din partea militanților pentru protecția animalelor și a unor celebrități de la Hollywood.

Proiectul de lege pregătit de guvernul de la Reykjavik va include „o interdicție permanentă asupra vânătorii de balene”, potrivit executivului care se bucură de o majoritate în parlament.

Islanda a aprobat vânarea a 150 de balene anul acesta

În sezonul de vânătoare din acest an, care se desfășoară din iunie până în jurul sfârșitului lunii septembrie, au fost capturate 80 de balene cu înotătoare, cunoscute și ca „balene comune”, potrivit organizației Humane World for Animals, un grup pentru protecția animalelor care monitorizează capturile.

Cota aprobată permite uciderea a 150 de balene cu înotătoare în acest an.

„Există un sprijin politic și public considerabil pentru acest proiect de lege privind interzicerea vânătorii comerciale de balene, precum și motive convingătoare din punct de vedere etic, veterinar, juridic și de conservare pentru a spera că acesta va fi adoptat”, a declarat Wendy Higgins, purtătoare de cuvânt a Humane World for Animals.

Balenele cu înotătoare, principala specie vizată de industria vânătorii de balene din Islanda, sunt clasificate drept vulnerabile de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii.

În 2024, guvernul interimar al Islandei a emis o licență pe cinci ani pentru singura companie rămasă în țară care vânează balene.

Nave pentru vânarea balenelor acostate în Islanda, FOTO: snapshot-photography, B.Niehaus / Imago Stock and People / Profimedia

Populațiile de balene sunt protejate din 1986 de un moratoriu internațional

Doar Islanda, Norvegia și Japonia au desfășurat vânare comercială de balene în ultimii ani, potrivit listei de capturi a organizațiilor internaționale.

Norvegia a reluat vânarea comercială de balene în 1993, iar Islanda în 2006, în pofida unui moratoriu internațional care a intrat în vigoare în 1986 pentru protejarea populațiilor de balene.

Japonia s-a retras din Comisia Internațională pentru Vânarea de Balene în 2019 și a reluat vânarea comercială de balene în apele sale teritoriale și în zona sa economică exclusivă.

Moratoriul permite populațiilor indigene din anumite părți ale lumii, precum Groenlanda și Alaska, să vâneze balene, deoarece produsele obținute din acestea joacă un rol esențial în alimentația și viața lor culturală.