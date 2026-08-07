Decizie istorică: Meta, amendată cu 942.000.000 de dolari în SUA. Compania, declarată „tulburare a ordinii publice” și „fabrică poluantă” pentru copii

O instanță din SUA a sancționat Meta pentru eșecul în protejarea minorilor pe rețelele sale de socializare. Hotărârea obligă gigantul tech la măsuri tehnice stricte de siguranță și la plata unor sume record, potrivit BBC.

Compania Meta, fondată de Mark Zuckerberg, trebuie să plătească încă 567 de milioane de dolari în SUA. Decizia a fost luată joi de judecătorul Bryan Biedscheid din New Mexico care a afirmat că Meta reprezintă o „pacoste publică” și a comparat compania cu o fabrică, în care „prejudiciul psihologic și exploatarea sexuală a copiilor constituie poluarea care trebuie combătută”.

Suma se adaugă la amenzile anterioare de 375 de milioane de dolari din acest caz, ajungând la un total de 942 de milioane de dolari. Este cea mai mare sancțiune din istoria companiei în materie de siguranță a copiilor.

„Nu suntem de acord cu hotărârea şi vom face apel”, a reacționat un purtător de cuvânt al Meta după decizia instanței. El a mai spus că societatea depune eforturi pentru siguranța utilizatorilor și a adăugat: „Rămânem încrezători în istoricul nostru privind protecţia adolescenţilor în mediul online şi vom continua să ne apărăm împotriva acuzaţiilor care denaturează faptele”.

Procesul a început în 2023, când avocații statului New Mexico au acuzat Meta că expune copiii la materiale sexuale explicite și prădători. În prima fază, instanța a stabilit că algoritmii de recomandare ai companiei direcționau tinerii către conținut și contacte dăunătoare.

În prezent, Meta se confruntă cu mii de procese similare în SUA, după ce la începutul acestui an a pierdut un caz cu acuzații asemănătoare în Los Angeles. De asemenea, un alt proces urmează să înceapă săptămâna viitoare în California.

Prin hotărârea de joi, judecătorul Biedscheid a constatat că prejudiciile aduse de Meta au atins nivelul de „perturbare a ordinii publice”, adică o problemă de sănătate şi siguranţă care a devenit atât de răspândită încât are un impact negativ asupra publicului larg.

Este pentru prima oară când o companie de social media a fost declarată o perturbare a ordinii publice.

„La fel cum poluarea nocivă produsă de o fabrică poate aduce atingere dreptului publicului larg la un aer rezonabil de curat, efectele dăunătoare ale platformelor Meta asupra copiilor nu rămân limitate la aceste platforme, ci se extind la internet în ansamblu şi, ceea ce este poate cel mai îngrijorător, în lumea reală, creând o povară socială comună şi un prejudiciu pentru copiii afectaţi, familiile şi şcolile acestora, precum şi pentru spitale şi forţele de ordine”, a scris judecătorul.

Fondul de 567 de milioane de dolari pe care Meta a fost obligată să îl înfiinţeze va fi utilizat pentru a finanţa eforturile de atenuare a acestor prejudicii.

Cea mai mare parte, adică 420 de milioane de dolari, va fi alocată pentru repararea daunelor deja produse, prin finanţarea unor programe clinice sau de sănătate comportamentală. Restul banilor va fi destinat programelor de formare și prevenire pentru profesori şi profesionişti din domeniul sănătăţii.

Pe lângă sancțiunile financiare, judecătorul a dispus ca Meta să adopte măsuri tehnice stricte pentru utilizatorii sub 18 ani.

Meta este obligată să: