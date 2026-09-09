Decizie istorică pentru șampania franceză, după valurile de căldură

Autoritățile franceze au permis caselor de șampanie să producă vinuri spumante cu un conținut de alcool de până la 15%, o premieră istorică pentru o băutură limitată în general la 13%, a scris AFP.

Viticultorii au fost nevoiți să înceapă recolta neobișnuit de devreme în acest an, deoarece temperaturile extreme au accelerat acumularea zahărului în struguri și, implicit, producerea naturală de alcool, a explicat Champagne Comité, o organizație asociativă din industrie.

Cu toate acestea, „recolta are deja toate caracteristicile pentru a produce vinuri excelente, poate chiar excepționale”, a declarat grupul într-un comunicat.

Autoritățile au permis, de asemenea, relaxarea temporară a regulilor stricte privind producerea mai multor tipuri de brânză, după ce valurile de căldură au afectat grav pășunile.

Franța este al doilea cel mai mare producător de vin din lume, după Italia, iar căldura și seceta din această vară au amplificat temerile multor cultivatori cu privire la modul în care vor face față schimbărilor climatice.

„Ar trebui să îndemne la reflecții asupra șampaniei de mâine”

Recolta din 2026 a fost cea mai timpurie înregistrată vreodată în regiunea Champagne, primii struguri fiind culești încă din 6 august, iar recoltarea la scară largă începând în 17 august, când era deja considerată timpurie, potrivit asociației.

Din cauza schimbărilor climatice, „această recoltă neobișnuită va deveni probabil norma în 10-15 ani”, a declarat Maxime Toubart, copreședintele Champagne Comité.

„Ar trebui să îndemne la reflecții asupra șampaniei de mâine”, a spus el.

Colegul său copreședinte, David Chatillon, a precizat că relaxarea limitei privind conținutul de alcool va fi necesară doar pentru un număr mic de viticultori.

„În medie, după recoltă, nivelul de alcool este sub 12%”, a spus Chatillon. „Nu toți viticultorii din Champagne vor depăși acest nivel”, a mai declarat el.

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