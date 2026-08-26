Decizie radicală luată de Washington: Cererile pentru vize, suspendate în întreaga lume

Administrația Trump a dispus suspendarea programărilor pentru vize pentru solicitanții din întreaga lume, pe fondul unei campanii de represiune împotriva imigrației desfășurate de guvernul SUA în cel de-al doilea mandat al liderului republican la Casa Albă, scrie Reuters.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat marți că a fost lansată o inițiativă la nivel global de formare profesională în toate ambasadele și consulatele SUA și că programările pentru serviciile de vize vor fi ajustate pentru a permite desfășurarea acestei formări.

Președintele american Donald Trump a dus o campanie agresivă de deportare și de înăsprire a măsurilor împotriva imigrației, care include revocarea vizelor și a permiselor de ședere, așa numitele green cards, precum și respingerea cererilor pe baza unei serii de motive, cum ar fi opiniile politice și protestele pro-palestiniene împotriva atacului Israelului asupra Gazei, aliat al SUA.

Liderul de la Casa Albă susține că aceste măsuri au ca scop îmbunătățirea securității interne.

Măsurile restrictive s-au confruntat cu unele obstacole juridice. Un judecător american a anulat vineri o măsură a administrației Trump care suspenda eliberarea vizelor de imigrant pentru solicitanții din 75 de țări, afirmând că decizia depășea autoritatea legală a secretarului de stat Marco Rubio.

Departamentul de Stat nu a oferit detalii cu privire la instruire și la calendarul acesteia, limitându-se la a preciza că are scopul de a ajuta funcționarii consulari să-i elimine pe solicitanții considerați susceptibili de a deveni dependenți de ajutoarele sociale americane și de a asigura evaluarea solicitanților de viză „în mod cuprinzător și consecvent”.

Cei care aveau programare au fost amânați

Suspendarea programărilor pentru vize a fost semnalată anterior de Financial Times, care a precizat că solicitanții de vize de imigrare cu interviuri programate la ambasadele și consulatele SUA au primit e-mailuri prin care li se comunica că programările lor erau reprogramate și că vor fi înștiințați ulterior cu privire la o nouă dată.



Măsurile restrictive ale lui Trump în materie de imigrație au fost condamnate pe scară largă de grupurile pentru drepturile omului, fiind considerate discriminatorii și o încălcare a dreptului la libera exprimare și a dreptului la un proces echitabil.

Grupurile pentru drepturile omului afirmă, de asemenea, că aceste măsuri au creat un mediu nesigur în SUA, în special pentru minoritățile etnice care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la profilarea rasială.

Deși Trump a condus campania electorală din 2024 pe o platformă electorală axată pe stoparea imigrației ilegale, administrația sa a îngreunat și imigrația legală. De exemplu, prin impunerea unor taxe noi și costisitoare pentru solicitanții anumitor vize de muncă.