Deciziile Congresului PNL la care a fost aleasă noua conducere, suspendate de instanță. Hotărâre executorie

Tribunalul Bucureşti a admis solicitările celor 18 liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan și a decis să suspende hotărârile luate la Congresul PNL din 21 iunie, care vizau alegerea noii conduceri și modificarea statutului partidului.

Între cei 18 liberali care îl contestă pe Ilie Boloja se numără Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu.

La Congresul PNL a fost aleasă o nouă conducere în care Ilie Bolojan era președinte, Robert Sighiartău secretar general și Dan Motreanu prim-vicepreședinte.

După suspendarea deciziei se revine la vechea conducere cu patru prim-vicepreședinți, între care trei contestatari ai lui Bolojan: Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și Cătălin Predoiu, demisionar între timp.

Tribunalul București a decis suspendarea a patru hotărâri ale Congresului PNL și a 17 decizii ale Biroului Permanent al PNL, decizii luate de noua conducere aleasă la Congres. Hotărârea instanței nu este definitivă, dar este executorie.

„Suspendă provizoriu executarea şi efectele următoarelor hotărâri, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26120/3/2026, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă: 1. Hotărârea Congresului Extraordinar al Partidului Naţional Liberal nr. 01/2026 din data de 21.06.2026; 2. Hotărârii Congresului Extraordinar al Partidului Naţional Liberal nr. 02/2026 din data de 21.06.2026; 3. Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat alegerea organelor de conducere ale Partidului Naţional Liberal, adoptată ca urmare a aprobării moţiunii „Modernizare cu rădăcini” , potrivit procesului-verbal al desfășurării lucrărilor Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026; 4. Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat ratificarea modificării Statutului Partidului Naţional Liberal aprobat prin Hotărârea Consiliului Național Extraordinar nr. 02/2026 din data de 19.06.2026, precum și a actelor subsecvente”, se spune în decizia instanței.

Acțiunea a fost deschisă în instanță de 18 liberali care îl contestă pe Bolojan: Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisiei, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Ioan Bogdan, Ion Iordache, Ciprian Pandea, George Scarlat, Dragoș Soare, Răzvan Prișcă, Sebastian Rusu și Aneta Matei.

Încă o decizie nefavorabilă conducerii PNL

Decizia de azi vine la o săptămână după ce Tribunalul București a suspendat alte decizii ale BPN al PNL convocat de Ilie Bolojan. Pe 1 iulie, TMB a decis să suspende provizoriu executarea şi efectele deciziei prin care Consiliul Naţional Extraordinar al PNL a decis convocarea Congresului pentru numirea noii conduceri. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

„Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril. Suspendă provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL nr. 01/ 2026 din 19.06.2026, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26127/3/2026 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă”, a stabilit Tribunalul București.

Ce s-a decis la Congresul din 21 iunie

Pe 19 iunie, Consiliul Național al PNL a decis să convoace un congres extraordinar al partidului pentru ziua de duminică, 21 iunie. La Congresul respectiv, Ilie Bolojan a fost reales președinte PNL, alături de o nouă echipă de conducere din care au fost eliminați cei care au format tabăra Veștea.

Ilie Bolojan a fost ales de delegații de la congres cu 1769 de voturi pentru și 73 de voturi anulate. Alături de el au fost aleși Dan Motreanu ca prim-vicepreședinte, Robert Sighiartău ca secretar general și alți opt vicepreședinți: Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga.

De asemenea, delegații au adoptat alte două hotărâri:

PNL nu mai face coaliție cu PSD ⁠Congresul PNL constată că domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu au încălcat repetat deciziile PNL și au acționat contrar intereselor PNL. Lucian Bode e responsabil pentru situația financiară gravă a PNL. Congresul le solicită demisia din calitatea de membri a PNL. Dacă nu vor demisiona până mâine la ora 12, Congresul mandatează BPN să demareze procedura de excludere

Ce a contestat tabăra anti-Bolojan

Anterior acțiunilor deschise la Tribunalul București, tabăra anti-Bolojan din PNL a deschis alte patru procese la Tribunalul Ilfov: două ordonanțe președințiale prin care contestării au încercat blocarea organizării Congresului PNL, respectiv votarea Guvernului Veștea și două procese prin care aceștia cer daune morale.

Ordonanța președințială este instrumentul juridic care permite judecarea unei cauze în regim de urgență, cu adoptarea unor măsuri provizorii până la pronunțarea unei sentințe definitive pe fondul cauzei.

Prima ordonanță președințială, care viza suspendarea deciziilor adoptate de Biroul Permanent al PNL, de a nu vota guvernul Veștea și de excludere a celor care votează, s-a judecat în timp record, în 18 iunie. La doar o oră și jumătate de la înregistrarea solicitării, Tribunalul Ilfov a judecat și admis solicitarea contestatarilor liberali. Decizia Tribunalului Ilfov nu a fost motivată până în prezent.

Cea de-a doua ordonanță, prin care tabăra anti-Bolojan a cerut suspendarea deciziei privind convocarea Congresului PNL, înregistrată pe 26 iunie la Tribunalul Ilfov, nu a mai avut parte de o judecare rapidă.