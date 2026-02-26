Declarația Unică 2026: Cum vor putea românii beneficia de reducerea impozitului pe PFA, chirii, activități independente, crypto. Ce faci dacă ai depus deja formularul 212 la ANAF

Ordonanța de urgență 8/2026, publicată în Monitorul Oficial, prevede condițiile în vor putea beneficia de bonificația de 3% din impozit românii care au obținut venituri ca persoană fizică autorizată (PFA) sau din activități independente, chirii, tranzacții de criptomonede, investiții și alte câștiguri extrasalariale. S-a reglementat și situația în care oamenii au apucat deja să depună declarația unică 2026, fără bonificație.

