Declarația Unică 2026: Cum vor putea românii beneficia de reducerea impozitului pe PFA, chirii, activități independente, crypto. Ce faci dacă ai depus deja formularul 212 la ANAF

FOTO: ANAF

Ordonanța de urgență 8/2026, publicată în Monitorul Oficial, prevede condițiile în vor putea beneficia de bonificația de 3% din impozit românii care au obținut venituri ca persoană fizică autorizată (PFA) sau din activități independente, chirii, tranzacții de criptomonede, investiții și alte câștiguri extrasalariale. S-a reglementat și situația în care oamenii au apucat deja să depună declarația unică 2026, fără bonificație.

