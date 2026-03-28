Declarație la o conferință PSD: „Guvernarea e ca o nuntă la care USR fură mireasa”. Ce spune Grindeanu despre grupul intern de WhatsApp „Jos Guvernul”

Sorin Grindeanu a participat, sâmbătă, la un eveniment organizat de PSD Dâmbovița, la care un primar a spus că guvernarea actualei coaliții este ca o nuntă la care USR fură mireasa. Întrebat dacă PSD are un grup intern de WhatsApp, intitulat „Jos Guvernul”, Grindeanu nu a infirmat, dar nici nu a confirmat existența grupului, spunând că este interesat doar de „grupul mare al românilor”.

La conferinţa Ligii Aleşilor Locali PSD Dâmboviţa, care a avut loc sâmbătă la Târgovişte, a fost prezent şi liderul PSD Sorin Grindeanu.

Preşedintele Ligii Aleşilor Locali PSD Dâmboviţa, primarul comunei Şotânga, Constantin Stroe, a declarat, sâmbătă, că guvernarea este acum ca o horă mare, „doi paşi înainte, doi înapoi”, dar „vine USR şi fură mireasa”.

Un primar invocă „răutatea endemică” a PSD

„Vizavi de mândra noastră guvernare, domnule preşedinte, suntem ca la nuntă. În sensul că e un fel de horă mare, doi paşi în spate, doi paşi în faţă, doi în spate. Când e bine, e o periniţă, ne pupăm cu toată lumea. Dar, conform tradiţiei, vine USR şi fură mireasa. Acum problema se pune de maniera următoare: ce facem cu pocânzeii, cu mesenii? Mai luăm darul sau nu îl mai luăm? Şi aici – ori ginerele se supără ca măgarul pe sat şi ne vedem de treaba noastră, ori o înghiţim şi pe asta, aducem mireasa înapoi, negociem”, a spus primarul PSD Constantin Stroe, citat de Agerpres.

Edilul a adăugat că „miniştrii mai slabi şi mai nepregătiţi, cum are USR astăzi, şi răutatea asta endemică ce vine din structura lor nu s-a întâlnit până la momentul ăsta”.

Grindeanu evită un răspuns clar

Sorin Grindeanu a prezentat şi la Târgovişte cele trei variante posibile de acțiune ale PSD în raport cu actuala coaliție: a rămâne în actuala formulă de guvernare, trecerea în opoziţie sau o reconfigurare a coaliţiei.

Întrebat despre existenţa grupului intern de whatsapp al PSD „Jos Guvernul”, Grindeanu a răspuns că el este interesat de „grupul mare, al românilor”.

„Eu fac parte din multe grupuri, în general grupurile cu români şi despre români. E un grup care mă interesează pe mine, e un grup mare al românilor. Nu ăstea de dialog intern”, a răspuns Grindeanu, într-o conferinţă de presă, întrebat şi dacă este activ pe acest grup şi ce se discută pe el.

La reuniunea social-democraţilor au mai participat miniştrii PSD Alexandru Rogobete, Florin Manole, Bogdan Ivan, Radu Marinescu, Florin Barbu, precum şi viceprim-ministrul PSD Marian Neacşu.