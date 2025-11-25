Declinul neașteptat al companiei ce produce Ozempic continuă după rezultate dezamăgitoare la testele pentru combaterea unei boli de care suferă și mulți români

Acțiunile listate pe bursa din SUA ale Novo Nordisk, producătorul european al medicamentelor Ozempic și Wegovy, au scăzut luni cu peste 5%, ajungând la un minim al ultimilor patru ani pe fondul rezultatelor dezamăgitoare ale unor noi teste clinice privind ameliorarea Bolii Alzheimer, relatează revista Fortune.

Conform estimării publicate de Institute for Health Metrics and Evaluation, în România prevalența demenței va avea o creștere accelerată de la 341.195 cazuri de demență în anul 2019 la 577.177 cazuri în anul 2050.

În România, femeile dignosticate cu boala Alzheimer sunt într-o proporție mult mai mare decât bărbații, în mediul urban au fost raportate mai multe cazuri decât în mediul rural.

Scăderea companiei farmaceutice Novo Nordisk a însemnat că acțiunile Novo Nordisk au ajuns să fie tranzacționate pe Bursa de la New York pentru aproximativ 45 de dolari. Declinul a continuat o spirală descendentă care a făcut ca producătorul farmaceutic din Danemarca să piardă de la începutul acestui an aproape jumătate din capitalizarea sa pe bursa americană.

Popularitatea uriașă de care s-au bucurat medicamentele Ozempic și Wegovy datorită efectelor lor asupra pierderii în greutate au făcut ca Novo Nordisk să devină în septembrie 2023 cea mai valoroasă companie din Europa, cu o capitalizare bursieră de peste 300 de miliarde de dolari. Compania daneză a pierdut titlul respectiv în luna martie a acestui an, când a fost depășită de producătorul german de software SAP.

În ultimele luni valoarea pe bursă a Novo Nordisk a scăzut sub 200 de miliarde de dolari, ea fiind depășită la acest capitol inclusiv de rivali farmaceutici din Europa precum AstraZeneca și Roche.

Un factor principal în noul declin înregistrat de acțiunile Novo Nordisk a fost anunțul că semaglutida – ingredientul de bază al Ozempic și Wegovy – nu a reușit să încetinească deteriorarea cognitivă în două studii clinice majore dedicate Bolii Alzheimer.

Ingredientul minune al medicamentelor Ozempic și Wegovy n-a avut un efect notabil în combaterea Alzheimer

Rezultatele studiilor EVOKE și EVOKE+ nu au arătat niciun avantaj semnificativ față de medicamentele placebo, spulberând speranțele că firma daneză și-ar putea extinde divizia de medicamente pentru obezitate și diabet pentru a acoperi și afecțiuni neurodegenerative.

„Deși tratamentul cu semaglutidă a dus la îmbunătățirea biomarkerilor asociați bolii Alzheimer în ambele studii, acest lucru nu s-a tradus într-o întârziere a progresiei bolii”, a transmis Novo Nordisk într-un comunicat.

Deși analiștii erau tot mai sceptici față de perspectiva ca semaglutida să fie eficace în combaterea Alzheimer, anunțul oficial a eliminat perspectivele pe termen scurt ale Novo Nordisk pentru creștere bazată pe noi indicații terapeutice.

Revista Fortune notează că investitorii se întreabă acum dacă achizițiile externe pot compensa subperformanța din portofoliul de cercetare al companiei.

O decizie recentă a Novo Nordisk de a cheltui 2 miliarde de dolari pentru a licenția un medicament pentru scădere în greutate din China este considerată de analiști un pariu riscant, după eșecurile recente.

Cota de piață a Novo Nordisk este sub presiuni tot mai mari

Perspectivele Novo Nordisk sunt, de asemenea, afectate de presiuni continue din partea autorităților de reglementare și legate de preț, în special în contextul în care guvernele cer o acoperire mai largă din partea asiguratorilor și costuri mai reduse pentru tratamentele împotriva obezității.

Chiar și înainte de dezamăgirea provocată de studiile privind Alzheimer, Novo Nordisk se confrunta cu o încetinire a ritmului de creștere a vânzărilor pentru medicamentele sale cel mai bine vândute pentru slăbit, Wegovy și Ozempic.

Ratele mai scăzute ale prescripțiilor în SUA și competiția tot mai puternică din partea rivalilor precum Eli Lilly – al cărei medicament concurent, Zepbound, câștigă teren – au stârnit îngrijorări în privința sustenabilității cererii pentru produsele Novo Nordisk.

Compania daneză a fost nevoită să aplice în SUA reduceri de preț puternice, mai întâi de aproximativ 50%, până la 499 de dolari, apoi chiar mai jos, la 349 de dolari, în încercarea de a-și păstra poziția pe piață. Aceste discounturi afectează direct marjele de profit și indică dificultăți în menținerea creșterii.