Deficitul comercial al UE cu China, în creştere. Ce s-a importat cel mai mult anul trecut

Deficitul comercial al Uniunii Europene cu China a ajuns la 359,8 miliarde de euro în 2025, o creştere de aproximativ 15,3% faţă de 2024, conform datelor publicate vineri de Eurostat și citate de agenţiile de presă EFE și Agerpres.

În 2025, UE a exportat bunuri către China în valoare de 199,6 miliarde de euro şi a importat bunuri în valoare de 559,4 miliarde de euro, a indicat biroul de statistică al UE.

Comparativ cu anul 2024, exporturile au scăzut cu 6,5%, în timp ce importurile au crescut cu 6,4%.

Faţă de anul 2015, care este utilizat ca punct de referinţă, exporturile au crescut cu 37,1% de la 145,6 miliarde de euro, iar importurile cu 89% de la 295,9 miliarde de euro, a adăugat Eurostat.

Maşinile, aparatele mecanice şi piesele acestora au fost cea mai mare categorie de exporturi în 2025, însumând 45,3 miliarde euro (22,7% din total), urmate de maşini şi echipamente electrice, echipamente audiovizuale şi accesorii (29 miliarde euro; 14,5%) şi vehicule, altele decât materialul rulant feroviar sau de tramvai (16,4 miliarde euro; 8,2%).

Acestea au fost urmate de instrumente optice, fotografice, cinematografice, de precizie, medicale şi chirurgicale (15,1 miliarde euro; 7,5%) şi produse farmaceutice (13,6 miliarde euro; 6,8%).

Ce s-a importat din China

Maşinile, aparatele electrice, aparatele audiovizuale şi accesoriile au fost cea mai mare categorie de importuri în 2025, însumând 164,9 miliarde euro (29,5% din total), urmate de maşini, aparate mecanice şi piesele acestora (106,5 miliarde euro; 19%).

Au urmat produsele chimice organice (34,1 miliarde euro; 6,1%), apoi vehiculele, altele decât materialul rulant de cale ferată sau de tramvai (29,9 miliarde euro; 5,4%), şi mobilierul şi corpurile de iluminat, lenjeria de pat şi saltelele, precum şi clădirile prefabricate (21,3 miliarde euro; 3,8%), a precizat biroul de statistică comunitar.