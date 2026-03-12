Deficitul comercial începe să scadă. România cumpără în continuare mai mult decât vinde, dar ritmul încetinește

Camioane cu marfuri de import. Credit line: Augusto Colombo - ITALIA- / Alamy / Profimedia

România a început anul 2026 cu un deficit comercial mai mic decât în urmă cu un an, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Pe scurt, țara continuă să cumpere din străinătate mai mult decât vinde, dar diferența dintre importuri și exporturi s-a micșorat.

Cât a exportat și cât a importat România

În ianuarie 2026, România a exportat bunuri în valoare de 6,9 miliarde de euro și a importat bunuri în valoare de 9,2 miliarde de euro

Diferența dintre cele două — adică deficitul comercial — a fost de 2,3 miliarde de euro.

Vestea relativ bună este că acest deficit este mai mic decât în ianuarie 2025, când depășea 2,7 miliarde de euro. Practic, diferența s-a redus cu aproximativ 425 milioane euro (−15,5%).

Atât exporturile cât și importurile au scăzut

Datele arată și un lucru mai puțin obișnuit: atât exporturile, cât și importurile au scăzut față de aceeași lună din 2025.

Exporturile au scăzut cu 4,7%, iar importurile au scăzut cu 7,7%, arată datele Statisticii.

Deficitul comercial s-a redus tocmai pentru că importurile au scăzut mai mult decât exporturile.

În termeni simpli: România cumpără în continuare mai mult decât vinde, dar ritmul cumpărăturilor din străinătate a încetinit.

Europa rămâne principalul partener comercial

Cea mai mare parte a comerțului României – aproape 3 sferturi- este realizată cu țările din Uniunea Europeană.

În ianuarie 2026, 73% din exporturile României au mers către țările UE iar 72% din importuri au venit din UE, ceea ce arată cât de puternic este integrată economia României în piața europeană.

Ce vinde cel mai mult România în străinătate

Cea mai mare parte a exporturilor românești vine din industrie.

Cele mai importante produse exportate sunt: mașini și echipamente de transport (aproape 45% din exporturi), alte produse manufacturate (aproximativ 28%- aici intră componente auto, echipamente industriale, aparatură electrică și produse metalice sau textile)

Acest lucru confirmă că România este integrată în lanțurile industriale europene, mai ales în industria auto.

Ce importăm cel mai mult

La importuri, structura este relativ similară, dar există câteva diferențe importante.

România importă în principal mașini și echipamente, produse chimice și produse manufacturate

Relevant este sectorul chimic: România exportă produse chimice de aproximativ 422 milioane euro, dar importă de peste 1,4 miliarde euro. Asta arată că dependența de importuri este încă foarte mare în anumite industrii. Aici războiul din Iran ne-ar putea crea probleme prin scumpirea importurilor.

Ce se întâmplă cu alimentele și energia

În categoria alimente și animale vii, România a exportat aproximativ 485 milioane euro și a importat de aproximativ 778 milioane euro

Importurile de alimente au scăzut însă puternic față de anul trecut (−16,3%).

La combustibili și energie, exporturile și importurile au scăzut și ele, reflectând probabil evoluțiile de pe piețele energetice.

Ce spune, de fapt, fotografia economiei

Datele de la începutul anului 2026 transmit trei mesaje importante despre economia României:

România rămâne o economie puternic integrată în UE. Trei sferturi din comerțul exterior se face cu statele europene. Industria este motorul exporturilor. Mașinile, echipamentele și produsele manufacturate domină exporturile. Deficitul comercial rămâne mare. Chiar dacă s-a redus, România continuă să importe mult mai mult decât exportă.

De ce contează deficitul comercial

Deficitul comercial este important pentru că arată dacă o economie produce suficient pentru a-și acoperi consumul.

Când deficitul este mare, economia depinde mai mult de importuri, iar din țară ies mai mulți bani decât intră din exporturi, mărind presiunea asupra cursului valutar și asupra economiei