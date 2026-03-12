Delegația trimisă de Viktor Orban să verifice conducta Drujba a ajuns la Kiev. Ucraina nu o recunoaște

O echipă de experți din Ungaria însărcinată să evalueze starea conductei petroliere Drujba a ajuns deja la Kiev, a anunțat premierul ungar Viktor Orban joi. Ucrainenii nu o recunosc.

Budapesta a trimis delegația, condusă de Gabor Czepek, secretar de stat în Ministerul Energiei din Ungaria, pentru a verifica dacă conducta este funcțională, notează Kyiv Independent.

Guvernul maghiar a acuzat anterior Kievul că se folosește de pretextul avarierii conductei în atacurile Moscovei pentru a justifica oprirea tranzitului de țiței rusesc spre Ungaria.

Ministerul ucrainean de Externe a declarat că vizita nu a fost coordonată cu autoritățile de la Kiev și că echipa ungară nu are statut oficial și nici întâlniri programate cu oficiali ucraineni.

Într-o discuție online cu Czepek, Orban i-a cerut acestuia „să încerce să ia legătura cu instituțiile guvernamentale responsabile de energie”.

„Trebuie să încercăm, politicos, să stabilim contactul cu partea ucraineană. Dacă acest lucru nu funcționează, ar trebui să cerem permisiunea de a merge noi înșine acolo și să efectuăm o inspecție la fața locului”, i-a spus premierul oficialului.

Secțiunea ucraineană a conductei Drujba, prin care era livrat petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, a fost scoasă din funcțiune la sfârșitul lunii ianuarie în urma unui atac rusesc în vestul Ucrainei, potrivit Kievului.

Bratislava și Budapesta au acuzat Ucraina de minciuni și șantaj și au promis că vor continua să blocheze al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei și împrumutul de 90 de miliarde de euro (107 miliarde de dolari) al UE pentru Kiev, ca represalii.

Potrivit lui Viktor Orban, partea ungară va lua legătura cu diplomați ai Uniunii Europene și va încerca să exercite presiuni diplomatice asupra Ucrainei pentru a obține un răspuns.

„Este o situație absurdă că ne aflăm aici în această situație”, a spus premierul ungar.

Comisia Europeană a transmis că a propus trimiterea propriei misiuni pentru a inspecta conducta, însă nu a primit încă un răspuns din partea Ucrainei. Comisia nu are detalii despre delegația trimisă de Ungaria, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna-Kaisa Itkonen.

Orban l-a întrebat, de asemenea, pe Czepek dacă echipa sa a fost „hărțuită” pe drum. Oficialul din Ministerul Energiei a răspuns că delegația a ajuns în siguranță la ambasada Ungariei de la Kiev după o călătorie de 14 ore.