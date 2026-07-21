Delegații germane și ruse s-au întâlnit în secret luna aceasta pentru a discuta despre Ucraina, afirmă președintele țării în care au avut loc negocierile

Președintele azer Ilham Aliyev a declarat marți că o întâlnire între reprezentanți ruși și germani a avut loc în secret la Baku la mijlocul lunii iulie pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina. El a făcut declarația la Berlin, în timp ce vorbea la o conferință de presă comună cu cancelarul german Friedrich Merz, relatează agențiile Interfax și Bloomberg.

Aliyev a spus că reprezentanții germani au sosit la Baku cu un zbor din Berlin pe 12 iulie și au rămas în Azerbaidjan până pe 14 iulie. Potrivit acestuia, fostul prim-ministru rus Viktor Zubkov și Valery Fadeyev, un consilier al lui Vladimir Putin de la Kremlin, au sosit și ei la Baku cu un zbor din Moscova pe 12 iulie.

„Unul dintre ei a părăsit Azerbaidjanul pe 13 iulie, celălalt pe 14 iulie”, a declarat Aliyev, fără a-i numi pe reprezentanții germani.

Comentariile sale vin însă la doar două zile după ce ziarul britanic The Times a scris că o delegație germană neoficială – din care au făcut parte Ronald Pofalla, șeful Cancelariei Angelei Merkel în perioada în care aceasta era lidera Germaniei, și Matthias Platzeck, fostul prim-ministru al landului Brandenburg – a avut o întâlnire în capitala Azerbaidjanului cu mai mulți apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin.

Președintele azer spune că țara sa nu a fost informată deloc despre discuțiile germano-ruse

„Nu am primit nicio informație (n.r. despre întâlnire) nici din Rusia, nici din Germania. Teritoriul țării noastre a fost folosit pentru această întâlnire fără nicio informație pentru noi. De asemenea, nu pot spune nimic despre conținutul acestei întâlniri, deoarece nu am participat la ea. Cu toate acestea, datele de zbor îmi permit să concluzionez că o întâlnire secretă a avut loc la Baku”, a declarat Aliyev marți la Berlin.

El a adăugat că, dacă astfel de contacte ar putea contribui la încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, atunci Azerbaidjanul nu poate decât să le salute.

„Scopul nostru este să punem capăt acestui conflict cât mai repede posibil și să restabilim pacea în regiune”, a remarcat președintele.

Cancelarul Friedrich Merz a respins ferm implicarea guvernului său. „Nu am cunoștință de o astfel de întâlnire”, a răspuns cancelarul conservator.

Ilham Aliyev s-a întâlnit marți cu acesta, cu președintele Frank-Walter Steinmeier și alți oficiali de la Berlin în timpul unei vizite oficiale pe care a efectuat-o în Germania pentru a discuta probleme energetice și consolidarea relațiilor bilaterale.

În timpul discuțiilor cu Steinmeier, Aliyev a subliniat „rolul Azerbaidjanului în securitatea energetică a Europei” și a amintit că țara sa exportă în prezent gaze naturale și către Germania și Austria.

Aliyev și Merz au semnat mai devreme în cursul zilei o declarație privind parteneriatul strategic și bilateral dintre țările lor.