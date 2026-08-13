Delia luptă pentru viața ei la 8000 km depărtare de copiii ei. Are nevoie de ajutor ca să vină acasă

𝐀𝐜𝐮𝐦 𝐝𝐨𝐢 𝐚𝐧𝐢, 𝐥𝐞𝐮𝐜𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐥𝐞-𝐚 𝐥𝐮𝐚𝐭 𝐭𝐚𝐭𝐚̆𝐥. 𝐀𝐬𝐭𝐚̆𝐳𝐢, 𝐚𝐜𝐞𝐞𝐚𝐬̦𝐢 𝐛𝐨𝐚𝐥𝐚̆ 𝐢̂𝐧𝐜𝐞𝐚𝐫𝐜𝐚̆ 𝐬𝐚̆-𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐥𝐨𝐫. Î𝐦𝐩𝐫𝐞𝐮𝐧𝐚̆ 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐦 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐜𝐚 𝐩𝐨𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞𝐚 𝐥𝐨𝐫 𝐬𝐚̆ 𝐚𝐢𝐛𝐚̆ 𝐮𝐧 𝐚𝐥𝐭 𝐝𝐞𝐳𝐧𝐨𝐝𝐚̆𝐦𝐚̂𝐧𝐭.

Delia are doar 44 de ani. Este văduvă și mamă singură a doi copii. Astăzi se află într-o secție de terapie intensivă din Toronto. La peste 8.000 de kilometri distanță, Dan și Mara o așteaptă acasă, în România.

Obiectivul nostru este unul singur: să o putem aduce acasă.

Iar pentru asta, trebuie strânși 350.000 euro, cât estimează spitalul din Toronto că vor costa serviciile medicale de care va beneficia până va putea pleca acasă la copiii ei.

Povestea Deliei, astăzi

DELIA S-A TREZIT.

Vă scriem cu vestea pe care o așteptam de zile întregi:

Delia este conștientă. Vorbește cu familia ei.

Tratamentul de urgență a funcționat. Nu mai este în stare critică.

Pentru cine urmărește această campanie de la început — știți ce înseamnă asta.

Cu 15 zile în urmă, Delia era intubată și sedată într-o secție de terapie intensivă din Toronto, la mii de kilometri de cei doi copii ai ei. Nu știa nimeni ce urmează.

Astăzi vorbește cu copiii ei.

CE S-A SCHIMBAT?

Organismul Deliei a răspuns bine la tratamentul de urgență. A fost transferată din centrul de urgențe într-un centru oncologic specializat, unde îngrijirile continuă. E un pas important: înseamnă că starea ei permite începerea tratamentului oncologic.

CE NU S-A SCHIMBAT?

Drumul nu s-a terminat. Mai există complicații asociate care necesită spitalizare și tratament în continuare. Costurile continuă — și continuă zilnic. Delia nu e încă acasă. Dan și Mara încă își așteaptă mama.

CE ÎNSEAMNĂ ASTA PENTRU VOI, CEI CARE AȚI DONAT

Înseamnă că a funcționat. Fiecare leu care a intrat în această campanie s-a transformat în zile de îngrijire. Iar ea se simte acum mai bine. Nu vă mulțumim formal. Vă spunem exact ce ați făcut:

Ați ținut o mamă în viață până când tratamentul a avut timp să lucreze — și până când a putut începe lupta adevărată.

CE VĂ CEREM ACUM

Să nu ne oprim încă.

Obiectivul rămâne același: să o stabilizăm suficient cât să poată zbura înapoi acasă.

Biletul de avion e pregătit, cu dată deschisă. Acum, pentru prima dată, e realist să credem că îl va folosi.

Ajutați-ne să o aducem acasă. https://4fund.com/ro/delia-lupta-sa-vina-acasa

Dacă nu poți dona, distribuie. Ajunge la fel de departe.

𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 10.08.2026

𝐃𝐫𝐚𝐠𝐢𝐢 𝐧𝐨𝐬̦𝐭𝐫𝐢,

𝐕𝐚̆ 𝐦𝐮𝐥𝐭̦𝐮𝐦𝐢𝐦 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫 𝐜𝐚̆ 𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐧𝐭𝐞𝐭̦𝐢 𝐚𝐥𝐚̆𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐢̂𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐚𝐬𝐭𝐚̆ 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚̆ 𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐥𝐚̆.

𝐏𝐚̂𝐧𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬-𝐚𝐮 𝐬𝐭𝐫𝐚̂𝐧𝐬:

𝟕𝟔 𝟔𝟓𝟎 𝐥𝐞𝐢

𝟏𝟖 𝟖𝟑𝟎 𝐄𝐮𝐫𝐨

𝟗𝟓𝟓,𝟗𝟓 𝐄𝐮𝐫𝐨 𝐢̂𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝟒𝐅𝐮𝐧𝐝.𝐜𝐨𝐦

𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓

Pentru transferurile făcute direct în conturile bancare este necesar ca pe ordinul de plată să apară menșiune „DONAȚIE”.

Puteți dona și aici: https://4fund.com/ro/delia-lupta-sa-vina-acasa

𝐒𝐄𝐏𝐓𝐄𝐌𝐁𝐑𝐈𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟒

Chiar de ziua ei, Delia a observat că soțul ei, Radu, avea vânătăi pe picioare și pe brațe. A simțit că ceva nu e în regulă și a insistat să meargă la spital pentru un consult.

Din acea zi, Radu nu a mai ieșit din spital. Diagnosticul a fost leucemie mieloblastică, o formă rară, fără tratament. Patru săptămâni mai târziu, s-a stins. Avea 47 de ani.

Delia a rămas singură cu Dan, care avea 11 ani, și Mara, care avea 4.

𝐃𝐎𝐈 𝐀𝐍𝐈

Aproape doi ani în care Delia a dus totul pe umerii ei, fără el. Doi copii, o carieră solicitantă, un doliu pe care nu a avut timp să-l trăiască. Fără să se plângă, fără să se oprească.

Aproape doi ani în care drumurile la antrenamentele de fotbal ale lui Dan au devenit rutina ei. Fuseseră ale lui.

Aproape doi ani în care Dan și Mara au crescut sprijinindu-se pe ea. Doar pe ea. Dan a terminat clasa a VI-a cu media 10. Mara începe clasa pregătitoare în septembrie și abia așteaptă.

Aproape doi ani în care și-a găsit alinarea ajutând alte femei. A făcut voluntariat pentru femei rămase singure, ca ea, pierdute în hârtiile și formalitățile care vin după moartea unui soț.

𝐕𝐀𝐑𝐀 𝐀𝐂𝐄𝐀𝐒𝐓𝐀

Vara aceasta și-a dorit să împlinească unul dintre visurile pe care Radu nu a mai apucat să le trăiască: să vadă Toronto împreună cu copiii.

Au plecat cu două zile înainte ca Mara să facă 6 ani.

Aniversarea Marei a fost una dintre ultimele zile pe care Delia le-a petrecut cu copiii ei.

La scurt timp după, a început să respire greu. S-a prezentat la cel mai apropiat spital, unde a fost internată cu diagnostic de pneumonie. Starea ei, însă, s-a agravat rapid. 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐢 𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐨𝐩𝐞𝐫𝐢𝐭 𝐜𝐚̆ 𝐬𝐮𝐟𝐞𝐫𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐮𝐜𝐞𝐦𝐢𝐞. 𝐀𝐜𝐞𝐞𝐚𝐬̦𝐢 𝐛𝐨𝐚𝐥𝐚̆ 𝐜𝐚𝐫𝐞, 𝐢̂𝐧 𝐮𝐫𝐦𝐚̆ 𝐜𝐮 𝐝𝐨𝐢 𝐚𝐧𝐢, 𝐢-𝐚 𝐥𝐮𝐚𝐭 𝐬𝐨𝐭̦𝐮𝐥.

A început deja tratamentul. Prima doză de chimioterapie a fost administrată pe 1 august. Urmează încă două.

Între timp, Dan și Mara s-au întors singuri în România, în grija familiei. Au plecat spre casă fără mama lor, cu încrederea că tratamentul o va aduce și pe ea înapoi, acasă lânga ei.

Împreună putem face ca această poveste să continue. Și, într-o zi, să fie spusă chiar de mama lor.

𝐃𝐄 𝐂𝐄 𝐕𝐀̆ 𝐂𝐄𝐑𝐄𝐌 𝐀𝐉𝐔𝐓𝐎𝐑𝐔𝐋

Delia primește la Toronto îngrijirea de care are nevoie. Problema e că nu are nicio acoperire medicală acolo, iar costurile sunt uriașe. Asigurarea de călătorie încheiată la plecare a putut acoperi doar o foarte mică parte din costuri.

Fiecare zi de terapie intensivă costă 9.500 de dolari canadieni — aproximativ 30.000 de lei. La aceasta se adaugă tratamentul și, mai târziu, transportul medical către România.

Biletul de avion e deja pregătit, cu dată deschisă. Așteaptă doar ca ea să poată zbura în siguranță.

𝐔𝐍𝐃𝐄 𝐀𝐉𝐔𝐍𝐆 𝐁𝐀𝐍𝐈𝐈

Fondurile sunt administrate de Irina, sora Deliei, care a deschis conturi dedicate exclusiv acestui caz. Delia este sedată și nu își poate administra propriile conturi.

Irina achită direct spitalul din Toronto și va organiza repatrierea medicală. Fiecare plată este documentată cu factură. Vom publica, periodic, exact cât s-a strâns și cât s-a plătit. Puteți întreba oricând.

Dacă suma strânsă va depăși necesarul medical, diferența va rămâne pentru recuperarea Deliei în tară și pentru copii.

𝐂𝐀̂𝐓 𝐈̂𝐍𝐒𝐄𝐀𝐌𝐍𝐀̆ 𝐃𝐎𝐍𝐀𝐓̦𝐈𝐀 𝐓𝐀

O zi de terapie intensivă costă aproximativ 30.000 de lei.

600 de oameni care donează câte 50 de lei acoperă o zi întreagă de Terapie Intensivă.

300 de oameni care donează câte 100 de lei pot face același lucru.

60 de oameni care donează câte 500 de lei o vor aduce mai aproape de familia ei cu o zi

Avem nevoie de mii de oameni care să facă un gest mic. Împreună, îi putem oferi Deliei încă o zi de tratament. Încă o șansă să se întoarcă acasă. Vie.

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐃𝐎𝐍𝐀𝐓𝐈𝐈

𝐎𝐛𝐢𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯: 𝟑𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐄𝐮𝐫𝐨

Titular: IRINA SARMA

IBAN: RO28RZBR0000060030982077

Valuta: Lei

Nume banca: Raiffeisen Bank

Cod swift: RZBRROBU

Titular: IRINA SARMA

IBAN: RO44RZBR0000060030982080

Valuta: EUR

Nume banca: Raiffeisen Bank

Cod swift: RZBRROBU

𝐏𝐄𝐍𝐓𝐑𝐔 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐀𝐍𝐈𝐈

𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐭 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐣𝐢𝐧𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐭𝐫-𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐜𝐮 𝐨 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭̦𝐢𝐞, 𝐚𝐦 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞. 𝐃𝐚𝐜𝐚̆ 𝐚𝐯𝐞𝐭̦𝐢 𝐨 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐭̦𝐢 𝐚𝐣𝐮𝐭𝐚 𝐢̂𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐞𝐥, 𝐯𝐚̆ 𝐫𝐨𝐠 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐞𝐭̦𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭 𝐥𝐚 𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥:

𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞@𝐚𝐫𝐛𝐢𝐭𝐫𝐢𝐢𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐧𝐭𝐞𝐢.𝐫𝐨, 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭@𝐚𝐫𝐛𝐢𝐭𝐫𝐢𝐢𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐧𝐭𝐞𝐢.𝐫𝐨

𝐬𝐚𝐫𝐦𝐚.𝐢𝐫𝐢𝐧𝐚@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 ș𝐢 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐥𝐢𝐢.

𝐒̦𝐈 𝐃𝐀𝐂𝐀̆ 𝐍𝐔 𝐏𝐔𝐓𝐄𝐓̦𝐈 𝐃𝐎𝐍𝐀

𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢𝐭̦𝐢. 𝐀𝐣𝐮𝐧𝐠𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞.

Acum doi ani, leucemia le-a luat tatăl. Astăzi, aceeași boală încearcă să-i despartă de mama lor. Împreună putem face ca povestea lor să aibă un alt deznodământ.

Vă mulțumim din suflet că sunteți alături de ea, de Dan și Mara și de Irina, sora ei.

Apel umanitar