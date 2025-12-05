Deloitte România îl numește pe Răzvan Ungureanu în rolul de Partener Coordonator al practicii de Audit și Servicii conexe

Deloitte România îl numește pe Răzvan Ungureanu, Partener Audit cu peste 17 ani de experiență în domeniu, în funcția de Partener Coordonator al practicii de Audit și Servicii conexe, începând cu luna decembrie 2025, după încheierea mandatului lui Steve Openshaw în acest rol.

Răzvan Ungureanu s-a alăturat echipei Deloitte România ca absolvent, în 2008, și a avansat prin toate nivelurile, până la cel de Partener în 2023 și, acum, Partener Coordonator. În ultimii 17 ani, Răzvan a lucrat cu companii naționale și internaționale în diverse proiecte complexe în industrii precum energie și resurse, produse de consum, producție, alimentară și auto. Cunoștințele sale aprofundate despre aceste sectoare economice și înțelegerea temeinică a mediului economic local au avut o contribuție substanțială la dezvoltarea organizației. În ultimii ani, el a preluat responsabilități suplimentare, inclusiv ca lider al calității în departamentul de Audit și lider al serviciilor de consultanță dedicate industriei de energie și resurse la nivelul Deloitte România, precum și roluri legate de dezvoltarea echipelor, atât la nivel local, cât și în Europa Centrală.

Răzvan este membru al Asociației Experților Contabili Autorizați (ACCA), al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) și al Autorității de Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS).

„Este o mare satisfacție să îi urez bun venit lui Răzvan în echipa de conducere a Deloitte România, după o carieră începută și construită în Deloitte, ghidată de dedicare față de clienții și angajații noștri. Răzvan este un profesionist talentat și ambițios, care inspiră prin competență, caracter și grija autentică față de ceilalți. Îi mulțumesc lui Steve Openshaw pentru că, în ultimii opt ani, a condus practica de Audit și Servicii Conexe cu atâta atenție față de calitate și față de consolidarea echipei, și am încredere că Răzvan va contribui la continua consolidare a reputației, a cotei de piață și a atractivității companiei pentru profesioniștii în domeniu”, a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova.

Practica de Audit și Servicii Conexe a Deloitte România are, în prezent, peste 240 de experți și oferă clienților asistență de specialitate privind sistemele lor de raportare financiară și mediul de control intern. Serviciile includ efectuarea auditurilor situațiilor financiare întocmite conform standardelor de raportare locale și internaționale, revizuirea sistemelor de raportare financiară și a mediului de control intern, servicii pe bază de proceduri convenite, servicii de consultanță financiar-contabilă privind aspecte derivate din schimbările legislative, cum ar fi reglementările contabile din România, standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) și principiile contabile general acceptate în SUA (US GAAP), precum și servicii conexe (assurance) și asistență legată de acestea privind informațiile financiare și non-financiare, inclusiv sustenabilitate și domenii emergente, cum ar fi AI Assurance.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® și către mii de companii din sectorul privat. Experții firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile și de durată, care ajută la consolidarea încrederii în piețele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere și să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă și o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 180 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de țări și teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 470.000 de profesioniști la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 3.300 de profesioniști.

Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați Deloitte.ro.

Articol susținut de Deloitte România