Delphi Economic Forum Bucharest: Inteligența artificială și economia românească, între potențial și reglementare

Digitalizarea rămâne un pilon esențial al transformării economice. În 2025, sectorul IT&C generează peste 7% din PIB-ul României, iar investițiile în automatizare și inteligență artificială încep să rescrie procesele din administrație, finanțe și industrie.

În același timp, decalajul de competențe digitale persistă, iar reglementarea utilizării AI devine o prioritate europeană. România trebuie să accelereze acest proces și să își contureze rapid cadrul normativ și strategia de integrare tehnologică, pentru a transforma inovația în avantaj competitiv real.

Pe fondul acestor schimbări, teme precum securitatea energetică, reziliența economică și tranziția digitală devin priorități majore pentru întreaga regiune. România are oportunitatea de a-și consolida rolul în noul peisaj european prin investiții în tehnologie, cooperare strategică și dialog între mediul de afaceri, instituții și societate.

Aceste subiecte vor fi discutate pe 18 noiembrie, la Delphi Economic Forum Bucharest, de lideri din tehnologie, guvern și mediul academic, într-un context european în care digitalizarea este privită ca instrument de creștere economică, nu doar de eficientizare.

Fondat acum aproape un deceniu, Delphi Economic Forum s-a impus ca un think tank independent și non-partizan, dedicat promovării ideilor, soluțiilor și politicilor sustenabile pentru competitivitatea Europei și stabilitatea regiunii. După ediții organizate la Delphi, Bruxelles, Paris sau Washington D.C., 2025 marchează extinderea forumului și în București, reiterând rolul tot mai important pe care România îl joacă în arhitectura economică a Europei de Sud-Est.

Evenimentul este organizat în parteneriat strategic cu agenția Oxygen și cu sprijinul partenerilor principali Vodafone și Philip Morris. Susținători ai evenimentului: Anytime, Rețele Electrice, RetuRO, Vista Bank, Olympus, AVAX și Garanti BBVA.

Articol susținut de Delphi Economic Forum