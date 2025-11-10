Delphi Economic Forum Bucharest: România între stabilitate fiscală și competiția pentru investiții

După un an marcat de ajustări fiscale și creșteri de costuri, economia României se află într-o fază de recalibrare. Inflația anuală, aflată la 9,9% în septembrie 2025 (conform INS), rămâne peste media europeană, în timp ce deficitul bugetar (estimat la 8,6% din PIB) menține presiunea pentru o consolidare graduală.

În plan regional, competiția pentru capital se intensifică, iar România trebuie să își definească rapid avantajele comparative: infrastructura, digitalizarea, energia și capitalul uman.

Aceste teme vor sta în centrul dezbaterilor la Delphi Economic Forum Bucharest, eveniment care va avea loc pe 18 noiembrie, la Muzeul Național de Artă al României.

Parte a unei rețele europene de dialog strategic cu ediții la Bruxelles, Paris și Washington D.C., forumul aduce în premieră la București decidenți politici, economiști, investitori și lideri din mediul academic.

Dincolo de analiza riscurilor, ediția de la București va trata cum poate România să-și securizeze poziția de hub investițional într-o regiune aflată în schimbare accelerată și ce politici publice pot consolida încrederea mediului de afaceri.

Evenimentul este organizat în parteneriat strategic cu agenția Oxygen și cu sprijinul partenerilor principali Vodafone si Philip Morris. Sustinatori ai evenimentului: Anytime, Rețele Electrice, RetuRO, Vista Bank, Olympus, AVAX și Garanti BBVA.

