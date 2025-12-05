Deltamed lansează o platformă de training online pentru personalul din medicina de urgență

Proiectul a luat naștere dintr-o nevoie reală observată în timpul livrărilor de ambulanțe: informațiile de utilizare a echipamentelor ajungeau greu la toți utilizatorii finali, dat fiind numărul mare de cadre medicale și tehnice implicate în operațiunile de urgență. Scopul principal al platformei este creșterea eficienței în utilizarea echipamentelor medicale și reducerea erorilor de manipulare, printr-o instruire rapidă și ușor accesibilă.

Deltamed, producătorul român de ambulanțe și echipamente medicale specializate, a lansat Academia Deltamed (https://academia.deltamed.ro), o platformă online/digitală creată pentru a sprijini formarea continuă/perfecționarea a personalului din sistemul de medicină de urgență, personal medical de pe ambulanțe. Platforma, operațională din această toamnă, oferă acces rapid, gratuit și permanent la materiale video, manuale de utilizare și documentație tehnică pentru echipamentele noi, cu tehnologie de ultimă generație montate pe ambulanțele de tip B si C produse de Deltamed și livrate unităților sanitare din România.

Academia Deltamed se adresează atât personalului medical (medici, asistenți), cât și personalului auxiliar (ambulanțieri, tehnicieni, personal logistic sau oricine interacționează direct cu echipamentele medicale). Scopul principal al platformei este creșterea eficienței în utilizarea echipamentelor medicale noi și reducerea erorilor de manipulare, printr-o instruire rapidă și ușor accesibilă.

Prin această abordare, Deltamed își propune să acopere întregul lanț operațional al sistemului de urgență, de la momentul intervenției până la mentenanța vehiculului și a dispozitivelor. În plus, cunoașterea temeinică a modului în care funcționează dispozitivele noi, precum defibrilatoarele, ventilatoarele sau sistemele de compresie toracică, elimină teama de a le folosi și poate face o diferență semnificativă în timpul intervențiilor de urgență, atunci când fiecare secundă contează.

„Am creat Academia Deltamed pentru a oferi suport real personalului din sistemul de urgență după ce, în timpul livrărilor de ambulanțe către serviciile de urgență, am constatat că există o nevoie reală. Deși echipa noastră oferea echipajelor materiale video de instruire, am constatat că informațiile ajungeau greu la toți utilizatorii finali, având în vedere numărul mare de cadre medicale și tehnice implicate în operațiunile de urgență. Așa s-a născut ideea unei platforme online, unde informațiile sunt mereu disponibile, actualizate și ușor de accesat. Credem că formarea continuă și accesul la informație oriunde și oricând sunt factori esențiali în misiunea de a salva vieți. În același timp, folosirea corectă a dispozitivelor înseamnă nu doarprotecția pacienților și a echipelor medicale, ci și optimizarea costurilor de mentenanță și durabilitate a echipamentelor. Academia Deltamed este o inițiativă care reflectă angajamentul nostru pentru siguranță, profesionalism și performanță în domeniul medical”, a declarat Alin Mârzea, reprezentant Deltamed.

Platforma este structurată în trei secțiuni principale, concepute pentru a răspunde diferitelor nevoi ale utilizatorilor: Manualele de utilizare (unde pot fi găsite ghiduri detaliate pentru cele două tipuri de ambulanțe produse de Deltamed în 2025, dar valabile și pentru echipamente din generațiile anterioare, cu acces direct fără cont), Cursuri (care conține video-traininguri dedicate echipamentelor și dispozitivelor uzuale, disponibile după crearea unui cont de utilizator) și Utile (secțiune ce conține documente, sinteze și materiale suport disponibile public, fără cont de utilizator).

Platforma Academia Deltamed este disponibilă la adresa: https://academia.deltamed.ro.

Până în prezent, pe platformă s-au înscris peste 300 de utilizatori activi, iar feedback-ul este unanim pozitiv, atât din partea celor care accesează cursurile, cât și din partea utilizatorilor care consultă secțiunile disponibile fără cont. Pe termen mediu, potențialul de utilizatori este de mii de persoane, având în vedere extinderea constantă a dotărilor din cadrul serviciilor de urgență și interesul crescut pentru formare digitală.

Proiectul Academia Deltamedeste realizat integral din resurse proprii, investiția reflectând strategia companiei de a integra tehnologia și educația în toate etapele activității sale.

Despre Deltamed:

”Nu suntem supereroi, dar suntem sprijinul lor de peste 20 de ani.”

Deltamed, companie cu capital 100% românesc, a fost înființată în 1997, la Cluj-Napoca, și este, în prezent, cel mai mare producător de ambulanțe și vehicule pentru intervenție specială din Europa de Est. Unitățile de producție ale Deltamed sunt situate în localitatea Gilău, județul Cluj, pe o suprafață cumulată de aproape 13.000 mp, ce conține șapte hale de producție propriu-zisă, precum și departamentele de R&D, proiectare, CTC și After Sales dedicate, precum și în localitatea Aiud, județ Alba. Compania are peste 270 de specialiști și capacitatea de a produce in-house toate elementele componente cu care dotează vehiculele pentru intervenții speciale.

Dintre cele peste 5.000 de vehicule livrate până în prezent, fac parte ambulanțe (umane și veterinare), cabinete medicale mobile pentru diverse specializări inclusiv stomatologice, puncte mobile de comandă și control, mașini de stingere a incendiilor de diverse capacități, autospeciale destinate descarcerării, autolaboratoare, showroom-uri, ateliere și magazine mobile, vehicule adaptate transportului utilizatorilor de fotoliu rulant, vehicule de transport victime multiple și pacienți înalt contagioși, precum și vehicule dedicate sectorului militar. În 2022, Deltamed a primit trei distincții de excelență în business, din partea Bursei de Valori București, a Camerei de Comerț și Industrie a României și a publicației Transilvania Business.

Articol susținut de Deltamed