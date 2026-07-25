Demis din guvernul Ucrainei, ministrul Apărării a primit o ofertă de la un stat NATO. „A rescris complet regulile jocului pe câmpul de luptă”

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a declarat că i-a propus lui Mihailo Fedorov, recent demis din funcția de ministru al Apărării al Ucrainei, un post de consilier la Roma, scrie Reuters.

„L-am sunat a doua zi după demiterea sa și i-am spus: Când vrei să vii la Roma și să lucrezi cu mine în calitate de consilier?”, a declarat Crosetto într-un interviu acordat cotidianului italian „La Repubblica”, publicat sâmbătă.

Întrebat cum a reacționat Fedorov, Crosetto a spus că fostul ministru a fost „impresionat” și a considerat oferta drept „o dovadă de stimă și prietenie”.

Crosetto l-a lăudat pe Fedorov ca fiind un motor al inovației militare, afirmând că acesta este „una dintre acele persoane care au rescris complet regulile jocului pe câmpul de luptă”.

Fedorov a ajutat Ucraina mai întâi să reziste invaziei rusești și apoi să recâștige inițiativa prin transformarea practicilor de pe câmpul de luptă cu ajutorul noilor tehnologii, a spus Crosetto.

Fedorov, un reformator în vârstă de 35 de ani, pasionat de tehnologie, căruia susținătorii îi atribuie meritul de a fi consolidat capacitățile Ucrainei în domeniul dronelor și de a fi impulsionat reformele din sectorul apărării, a fost demis din funcția de ministru al apărării în această lună, o măsură care a stârnit proteste rare pe timp de război în Ucraina.

Președintele Volodimir Zelenski i-a oferit alte funcții, dar acesta a declarat că nu va accepta niciun alt post în guvern în afară de funcția pe care o deținea anterior.

Italia este membru fondator al NATO și găzduiește baze militare importante pentru Alianță. Italia este în top 10 ale celor mai puternice armate ale lumii, conform analizei Global Firepower 2026.