Demis și demisionat, ministrul Culturii, Andras Demeter, e tot în funcție după 18 zile: „Între timp viața curge”

La 18 zile după ce și-a dat demisia din funcția de ministru al Culturii, din care oricum fusese demis odată cu întregul guvern Bolojan prin moțiunea de cenzură a PSD-AUR, Andras Demeter își continuă activitatea la minister, unde semnează în continuare documente, scrie publicația Cultură la dubă.

Andras Demeter și-a dat demisia din funcție, după ce inclusiv propriul partid, UDMR, i-o ceruse în urma apariției unor înregistrări controversate cu acesta.

Printre ordinele semnate de Andras Demeter în acest interval se numără cele prin care trei manageri ai unor instituții publice de cultură au fost dați afară, ca urmare a evaluării anuale, iar în locul lor au fost numiți alții interimari.

Printre aceste cazuri se află și cel al lui Bogdan Gheorghiu, fostul ministru PNL al Culturii, care a primit postul de manager interimar al Operei Naționale din Cluj, la scurt timp după ce a rămas fără funcția de interimar al Bibliotecii Naționale (fosta directoare câștigând în instanță repunerea în funcție).

Gheorghiu a primit această poziție în contextul în care șeful Operei Naționale Cluj de până atunci, Florin Estefan, a primit nota 6,95, la evaluarea anuală, cu doar 0,05 sub pragul prevăzut de lege pentru continuarea mandatului.

Același Gheorghiu îl elogia public pe Andras Demeter în urmă cu trei luni la o televiziune locală, iar ministrul îi răspundea la complimente, amintește Cultura la dubă.

„Neavând de ales”

Publicația reia și o explicație oferită de Andras Demeter pentru prezența sa în funcție în ciuda demiterii și a demisiei. A scris-o pe Facebook, pe 29 mai.

„Luni, 25 mai, la ora 17, am pus la dispoziția premierului demisia mea. În așteptarea deciziei sale și a parcurgerii procedurilor administrative privind cererea de eliberare din funcție, (inclusiv) jurământul depus mă obligă să mă achit de toate obligațiile legale.

Într-adevăr este neobișnuită demisionarea dintr-un guvern demis. Și mai neobișnuită este situația în care preluarea portofoliului astfel vacantat este posibil exclusiv prin redistribuire, în condițiile în care algoritmul aprobat de parlament este foarte restrictiv. (Cu atât devine mai iminentă nevoia mandatării unui nou executiv.)

Între timp viața curge. Instituțiile trebuie să funcționeze. Așteptările sunt aceleași. Independent de blocajul politic sau de înlocuirea unui ministru, succesiunea evenimentelor planificate nu poate fi periclitată. Neavând de ales, până la publicarea decretului privind eliberarea, îmi execut mandatul cu aceeași determinare.”, a scris acesta.