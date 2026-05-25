Ministrul UDMR al Culturii și-a anunțat demisia, după ce i-a fost cerută chiar de colegii săi: „Trebuie să îmi prezint și scuzele”

Demeter Andras Istvan a anunțat, luni, că i-a înaintat premierului interimar Ilie Bolojan „demisia de onoare” din fruntea Ministerului Culturii.

UDMR, în care este membru fondator și care în iunie 2025 l-a nominalizat pentru Ministerul Culturii, i-a solicitat luni demisia din Guvern, după apariția unei înregistrări audio, publicată de 2mnews.ro, în care Demeter Andras Istvan folosește limbaj licențios într-o discuție purtată cu angajați ai ministerului, în noiembrie 2025, când le povestea cum i-a vorbit procuroarei care l-a audiat într-un dosar de corupție din 2012.

„Și îmi bag p(…)la în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”, se aude Demeter spunând, conform înregistrării respective.

Inițial, el a spus că nu își amintește să fi făcut afirmațiile respective, precum și că va demisiona doar dacă va fi confirmată autenticitatea înregistrării.

