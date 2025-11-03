Demisie în Parlament. Un deputat PSD aflat la al treilea mandat renunță la funcție  

Florin Mircea, deputat PSD de Brăila, și-a depus demisia din Parlament la Biroul Permanent (BP) al Camerei Deputaților. „Am decis să îmi dau demisia din motive personale”, a spus Florin Mircea contactat de HotNews.

Florin Mircea a obținut toate cele trei mandate în Parlamentul României din partea PSD. El a preluat primul mandat de deputat în 2019 când l-a înlocuit pe Mihai Tudose care a demisionat pentru a merge europarlamentar. Ulterior, a candidat pe listele PSD și a fost reales în 2020 și 2024.

Întrebat dacă pleacă într-o altă funcție publică după această demisie, el a spus că este posibil: „Deocamdată demisia este primul pas”.

Angajat la stat toată cariera

Înainte de a ajunge în Parlament, Florin Mircea a fost membru în consiliile de administrație al Muzeului Brăilei „Carol I” și al Spitalului Județean de Urgență Brăila. Din 2016 până în 2019 a fost și consilier județean, conform CV-ului său de pe site-ul Camerei Deputaților.

Florin Mircea a fost din 2015 până în 2019 și directorul general al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”. Din 2009 el a fost membru în Consiliul de Administrație la aceeași instituție, fiind pentru o perioadă și președintele Consiliului de Administrație.

În perioada 2008-2012 s-a aflat la primul mandat de consilier județean. Anterior, din 2004 până în 2008 a fost șef de cabinet în Senatul României. Înainte, din 2002 până în 2004 a fost economist la Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila”.