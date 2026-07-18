Demisie surpriză din fruntea Gabriel Resources, compania din spatele proiectului aurifer eșuat Roșia Montană

CEO-ul Dragoș Tănase a demisionat, cu efect imediat, din compania Gabriel Resources, listată la Bursa din Toronto, acționarul majoritar, cu aproape 81% din capital, al Roșia Montană Gold Corporation (RMGC), dezvoltatorul proiectului minier aurifer românesc omonim eșuat.

Tănase a lucrat timp de peste 18 ani în cadrul grupului, exclusiv pe poziții de top management.

El a fost numit director executiv al RMGC în februarie 2008, iar în august 2018 a devenit președinte și CEO al companiei-mamă înregistrate în Canada.

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