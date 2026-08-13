Demolare cu probleme. Nereguli multiple descoperite pe un șantier al Primăriei Sectorului 3 / Ce spune instituția

Mai mulți locuitori din Sectorul 3 reclamă demolarea haotică a unei foste hale din Fabrica de Țevi Republica, unde se aflau și plăci de azbest, a căror distrugere e interzisă prin lege. Cititorii au trimis redacției HotNews mai multe fotografii din zonă cu modul în care au loc lucrările.

Garda de Mediu spune pentru HotNews că a găsit mai multe nereguli, a oprit demolarea mecanică a plăcilor de azbest și a dat amenzi în valoare totală de 65.000 de lei.

DSP a răspuns că va merge în control.

Primăria Sectorului 3, printr-o societate din subordine, a plătit 210.000 euro pentru lucrările de demolare. Întrebată despre probleme, a mutat responsabilitate ape firma care lucrează.

Este vorba despre o hală de pe Bulevardul Basarabia nr. 256, din Sectorul 3. Potrivit unei sesizări trimise Gărzii de Mediu, terenul aparține societății Administrare Active Sector 3 SRL, aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 3, însă demolarea este făcută de Grand Eco Trans Forte SRL, o firmă privată din Ilfov.

Conform site-ului Administrare Active, societatea primăriei a încheiat, în iulie, un contract de 210.000 euro plus TVA cu compania din Glina. Lucrările ar urma să se încheie în octombrie. Contractul este disponibil aici.

Clădirea făcea parte din fabrica de țevi Republica, iar Primăria Sector 3 anunțase, anul trecut, că va fi modernizată, potrivit Buletin de București.

De altfel, chiar în această săptămână, instituția a anunțat că se mută lângă, în Hala Laminor.

Ce au reclamat locuitorii

Unul dintre oamenii care au sesizat autoritățile a fotografiat lucrările pe 27 iulie. El a reclamat că plăcile de azbociment nu ar fi fost date jos înainte de demolare, ci erau sparte odată cu restul construcției.

„Plăcile de azbociment nu au fost demontate în prealabil; acestea sunt sfărâmate prin acțiunea utilajului, odată cu structura”, se arată în sesizare.

Bărbatul spune că, după demolare, bucăți din plăci au rămas pe jos, printre resturile de beton și alte materiale. El reclamă și că nu a văzut să fie folosite sisteme pentru a ține praful sub control, iar în fotografiile făcute în zonă se vede un nor de praf ridicat în timpul lucrărilor.

Bucăți din plăcile de azbociment, pe jos, în timpul lucrărilor de demolare. Foto: Sursă HotNews

Hala se află în apropierea unor zone locuite. Potrivit sesizării, în vecinătate sunt ansamblul rezidențial Hils Republica și cartierul 23 August.

Lucrări de demolare la fosta hală a Fabricii de Țevi Republica. În imediata apropiere se află blocuri de locuințe. Foto: Sursă HotNews

Bucăți din plăcile de azbociment, pe jos, în timpul lucrărilor de demolare. Foto: Sursă HotNews

Ce a găsit Garda de Mediu

Într-un răspuns la solicitarea HotNews, Garda de Mediu spune că a făcut un control pe 29 iulie și a constatat că hala avea plăci ondulate de azbest.

Comisarii au găsit mai multe nereguli: în timpul lucrărilor care ridicau praf nu se folosea constant apă, zona nu era împrejmuită corespunzător și nu existau plase care să împiedice răspândirea prafului în afara șantierului.

Garda de Mediu a solicitat oprirea lucrările care produceau praf până la luarea măsurilor necesare și a interzis demolarea mecanică a plăcilor de azbest.

„Au fost interzise demolarea mecanică a plăcilor de azbest pentru a nu se produce sfărâmarea acestora”, precizează Garda de Mediu în răspunsul transmis HotNews.

Instituția a dispus și ca plăcile de azbest să fie predate unei firme autorizate, iar Garda de Mediu să fie informată cu privire la traseul acestor deșeuri.

Plăci ondulate pe hala aflată în demolare. Garda de Mediu a confirmat că imobilul conține plăci de azbest. Foto: Sursă HotNews

Lucrări de demolare la fosta hală a Fabricii de Țevi Republica. În imediata apropiere se află blocuri de locuințe. Foto: Sursă HotNews

Amenzi de 65.000 de lei

Instituția mai spune, în răspunsul pentru HotNews, că a dat două amenzi, în valoare totală de 65.000 de lei: 15.000 de lei pentru încălcarea legislației privind calitatea aerului și 50.000 de lei pentru nereguli privind gestionarea deșeurilor periculoase.

HotNews a contactat, săptămâna trecută, și Direcția de Sănătate Publică (DSP) București. Reprezentanții instituției au anunțat că „lucrarea este repartizată la serviciul control” și vor urma verificări în teren.

De ce este periculos azbestul

Pericolul apare mai ales atunci când materialele care conțin azbest sunt sparte sau sfărâmate. Fibre foarte mici se pot desprinde, pot ajunge în aer și pot fi inhalate.

Din acest motiv, HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest stabilește, la articolul 11, că demolarea clădirilor și a structurilor care conțin azbest trebuie făcută astfel încât să nu ducă la o poluare semnificativă cu fibre sau praf de azbest. Aceleași reguli se aplică și transportului și depozitării acestor deșeuri.

Care sunt riscurile expunerii la azbest

Materialele de construcție care conțin azbest sunt considerate deșeuri periculoase, iar OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor interzice amestecarea deșeurilor periculoase cu cele nepericuloase.

Deșeurile cu azbest trebuie, de asemenea, colectate și eliminate în ambalaje etanșe și marcate corespunzător.

Expunerea la azbest poate provoca boli grave, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), printre care cancer pulmonar, mezoteliom – un cancer rar care afectează în special membrana care învelește plămânii – și azbestoză, o boală cronică în care țesutul pulmonar se cicatrizează și îngreunează respirația.

Riscul apare prin inhalarea fibrelor de azbest, iar bolile se pot manifesta la mulți ani după expunere.

HotNews a încercat să contacteze firma Grand Eco Trans Forte SRL, dar fără succes. Telefonul disponibil online nu mai este alocat, iar firma nu are alt telefon mobil în contractele publice disponibile online.

Primăria Sectorului 3: „Faptul că firma își ia amendă pe parcurs nu este treaba Primăriei”

Contactat de HotNews, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 3, Bogdan Cotigă, a spus că instituția nu este responsabilă pentru neregulile constatate de Garda de Mediu, întrucât lucrarea este făcută de o societate comercială.

„Societatea comercială, indiferent că este una în subordinea Consiliului Local, are obligația respectării legii. Dacă acea amendă ar fi fost aplicată Primăriei Sectorului 3, atunci Primăria ar fi avut o poziție referitoare la asta. Dar dacă o amendă este aplicată unei societăți, înseamnă că societatea respectivă nu a făcut ce trebuia și trebuie să remedieze. Nu este responsabilitatea Primăriei”, a declarat Bogdan Cotigă pentru HotNews.

Întrebat dacă neregulile și amenzile ar putea duce la sancțiuni contractuale, reprezentantul Primăriei a spus că nu știe dacă există o astfel de clauză în contract.

„Orice contract între două entități implică niște obligații cu privire la ce se predă. Traseul până la momentul respectiv nu îl privește pe cel care comandă lucrarea. Ceea ce contează este ca, la final, prestatorul să presteze ceea ce s-a angajat prin contract. Faptul că firma își ia amendă pe parcurs nu este treaba Primăriei”, a mai spus purtătorul de cuvânt.