Denunț la DNA pentru zborul privat la Mykonos, cu politicieni și judecători. Deputat USR: „Niște golani”

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunțat, miercuri, că a depus la DNA și ANI sesizări privind zborul spre Mykonos al judecătorului CCR Cristian Deliorga, alături de alți oficiali, politicieni și oameni de afaceri.

„Astăzi am depus la DNA și ANI un denunț și o sesizare cu privire la tupeul fără margini al unui judecător CCR numit de PSD – Cristian Deliorga și tupeul unui judecător de la tribunalul Constanța care au zburat în zborul de lux, cel de la Mykonos”, a declarat deputatul USR, Emanuel Ungureanu.

El susține că este vorba despre „posibile fapte de corupție care trebuie investigate de 2 instituții care și-au pierdut credibilitatea – DNA și ANI”.

Deputatul USR spune că Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie, și Cristian Deliorga sunt apropiați și că „deciziile lui Deliorga îl ajutau pe Daraban”.

„Sunt niște fapte care au fost scoase la lumină în urma unui atac al unor hackeri, nu am aflat de călătoriile clandestine ale unor oameni de afaceri, politicieni, judecători, de la DNA, de la parchet. Am aflat din întâmplare”.

Deputatul acuză jurnaliștii de manipulare

Apoi, Emanuel Ungureanu a început să vorbească despre cum pasagerii avionului au mers în Mykonos, locație cunoscută, spune el, „pentru drogăngeală, pentru beții și pentru c***ve (deputatul a folosit cuvântul integral – n.r.)”.

„Judecătorii CCR au avut tupeul să se ducă cu politicieni în excursii de lux, în jet-uri private. Au fost în avion toți la distracție. Să nu-mi spună cineva că au fost pentru întâlniri de lucru pe o insulă care este cunoscută pentru drogăngeală, pentru beții și pentru c***ve (deputatul a folosit cuvântul integral – n.r.)”, a declarat miercuri deputatul USR.

„Niște golani, au folosit instituțiile statului, Camera de Comerț, și s-au dus la distracție și la c***ve”, a mai adăugat el.

Reporterii prezenți la conferința de presă l-au întrebat ce impact crede că au declarațiile sale pentru femeile care sunt exploatate, în contextul în care România rămâne una dintre țările de origine pentru victimele traficului de persoane, potrivit unui raport al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane. Ca răspuns, Emanuel Ungureanu a acuzat o „manipulare”.

„Ați ajuns de la o discuție despre golani, la o discuție despre trafic. Nu manipulați. Nu are nicio legătură. Oamenii care practică tipul ăsta de distracție, trebuie să îi întrebați pe ei de ce exploatează victimele. Nu pe mine. Noi, USR, avem inițiative legislative care protejează victimele de acești golani”, a spus deputatul.

Apoi, el a explicat că de fapt nu a vorbit despre femeile care sunt exploatate sau care aleg să muncească ca lucrători sexuali, ci despre pasagerii avionului.

„Nu am vorbit despre femei, am vorbit despre acești mafioți că se duc să practice lucruri care sunt imorale pentru oameni care ar trebui să fie un exemplu de moralitate. Îmi cereți mie socoteală, în loc să mergeți la Deliorga”, a spus el înainte să se încheie conferința.

Zborul privat spre Mykonos

Fostul premier PSD Victor Ponta, fostul ministru PSD Florin Manole, judecătorul CCR Cristian Deliorga, judecătorul Cătălin Croitoru, președinte al Tribunalului Constanța, dar și alte persoane din politică, administrație și mediul de afaceri au împărțit, în luna iulie, același avion privat către Mykonos, a dezvăluit luni publicația NewsCenter, care a intrat în posesia unor date de zbor.

Alături de ei a fost și Gruia Stoica, fondatorul și președintele Grupului Grampet, condamnat definitiv pentru cumpărare de influență. HotNews a contactat opt dintre pasageri pentru a afla mai multe detalii despre deplasare și scopul vizitei în Mykonos. Au răspuns patru dintre ei.

Florin Manole a confirmat că a fost la bordul avionului, precizând că „a fost o deplasare organizată și plătită de către Camera de Comerț a României” – o asociație nonguvernamentală, care nu este finanțată din bugetul de stat.

La rândul său, senatorul UDMR István-Loránt Antal a declarat pentru HotNews că „a fost o acțiune organizată de Camera de Comerț a României”.

Președintele Camerei de Comert, Mihai Daraban, care a plătit avionul de Mykonos, și care a călătorit și el, a spus pentru HotNews că, „din toată trupa aceea din avion”, „Cristi Deliorga este cel mai vechi prieten al meu”.

El a explicat pentru HotNews și scopul deplasării: „Ne-am văzut cu niște parteneri din SUA care erau acolo. Și am profitat de această distanță scurtă ca să pot să-i văd, decât să mă duc în America. Erau foarte aproape”, a spus Mihai Daraban.