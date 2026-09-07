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Judecătorul CCR Cristian Deliorga Foto: Inquam Photos/George Calin
Actualitate

INTERVIU Șeful instituției care a plătit avionul de Mykonos explică prezența judecătorului CCR Cristian Deliorga și a trei parlamentari: „Din toată trupa aia, Cristi e cel mai vechi prieten al meu” 

Ruth Novacovici
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„Ne-am văzut cu niște parteneri din Statele Unite care erau acolo”, spune președintele Camerei de Comert, Mihai Daraban, într-un dialog cu HotNews despre deplasarea cu un avion privat în insula elenă Mykonos. El a explicat și cât a durat toată deplasarea, însă a spus că nu știe costul.

  • 13 persoane, printre care parlamentarii Florin Manole, Victor Ponta și  István-Loránt Antal –  și un afacerist condamnat definitiv au călătorit cu un avion privat, în luna iulie, în insula elenă Mykonos, a dezvăluit luni publicația NewsCenter.
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Domnule Daraban, care a fost scopul deplasării în Mykonos, Grecia?
– Ne-am văzut cu niște parteneri din Statele Unite care erau acolo. Și am profitat de această distanță scurtă ca să pot să-i văd, decât să mă duc în America. Erau foarte aproape. 