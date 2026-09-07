INTERVIU Șeful instituției care a plătit avionul de Mykonos explică prezența judecătorului CCR Cristian Deliorga și a trei parlamentari: „Din toată trupa aia, Cristi e cel mai vechi prieten al meu” 

– Domnule Daraban, care a fost scopul deplasării în Mykonos, Grecia? – Ne-am văzut cu niște parteneri din Statele Unite care erau acolo. Și am profitat de această distanță scurtă ca să pot să-i văd, decât să mă duc în America. Erau foarte aproape.

„Ne-am văzut cu niște parteneri din Statele Unite care erau acolo”, spune președintele Camerei de Comert, Mihai Daraban, într-un dialog cu HotNews despre deplasarea cu un avion privat în insula elenă Mykonos. El a explicat și cât a durat toată deplasarea, însă a spus că nu știe costul.

– Când spuneți parteneri americani, vă referiți la reprezentanți ai unor companii?

– Potențiali investitori în România. Sunt din domeniul feroviar, din domeniul echipamentelor agricole și din domeniul energiei. Nu vă pot da numele lor, pentru că ei încă studiază ideea de a veni în România.

Mihai Daraban este din 2014 președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, instituție care are statutul unei organizații non-guvernamentale și nu este finanțată din bani publici Foto: Inquam Photos / George Călin

Un judecător CCR, printre invitați: „A fost și la nunta mea, și la botezul copiilor”

– Persoanele care v-au însoțit sunt apropiate dumneavoastră? De asta au fost chemate?

– Da, da, da. Sunt persoane pe care le cunosc pe fiecare, adică nu mă pot dezice de niciunul dintre ei. Cu Cristi Deliorga fac precizarea că, din toată trupa aceea din avion, este cel mai vechi prieten al meu. A fost și la nunta mea, a fost și la botezul celor trei copii, ne știm de 30 de ani.

–Deci domnul Deliorga, judecător CCR, v-a însoțit doar în calitate de prieten?

– Domnul judecător, la modul sincer, este prietenul meu și am zis: „Domnule, eu am plecarea asta. Haide, nu vii cu mine?” Omenește, prietenește, luați-o cum vreți. Este prietenul meu de 30 de ani. Nici el nu era mare, nici eu nu eram nici măcar la Camera de Comerț când ne-am cunoscut, vorbim de sfârșitul anilor ’90.

„Liberalii erau la guvernare, că sunt prieten și cu Predoiu. Ăștia erau puși pe liber”

– Cu cei trei parlamentari care v-au însoțit – Florin Manole, Lorant Antal și Victor Ponta – ce relație aveți?

– Domnul Manole este prieten și l-am chemat cu expertiza legată de Codul Muncii. Pentru că nici eu nu pot să le cunosc pe toate. Și am dat și eu bine când m-am adresat partenerilor de afară, „uite, legat de legislația Muncii, am un fost ministru cu mine, vă poate spune el”.

Pe de altă parte, Lorant Antal este președintele Comisiei de Energie din Senat. Cine poate da perspective mai bune în domeniul energiei decât un președinte de comisie din Senat?

– Și Victor Ponta?

– Fost premier. Dacă mergeam singur sau cu toată trupa asta, tariful era același. Eu nu fac de alea, să rup bilet, că nici n-am voie să rup bilet. E împotriva legii, e împotriva statutului meu, din moment ce eu am abonament la societăți de private jet.

– De ce au fost invitați doar politicieni PSD și UDMR?

– Liberalii erau la guvernare. N-am putut să-i chem, că sunt prieten și cu Cătălin Predoiu sau cu alții din guvern. Ăștia erau puși pe liber, adică aveau timp.

Cât au stat demnitarii în Grecia. „Fără stat pe plajă”

– Cât a durat deplasarea în Mykonos?

– Să vă spun cinstit, între 4 și 5 ore. Toată durata șederii a fost de 4-5 ore. Fără cazare, fără stat pe plajă – mi-aș fi dorit, dar nu mi-a ieșit.

– Cât a costat această deplasare?

– Nu știu să vă spun, pentru că noi avem un calup contractat încă de anul trecut. Nu avem contract doar la Toyo Aviation, avem și la NetJets, care e firma lui Warren Buffett, dar hackerii acolo n-au reușit să-și facă treaba.

Nu mergem cu avioane private peste ocean, că mă costau o avere, dar în spațiul european, fiind distanțe scurte, plecăm dimineața, ne întoarcem seara.