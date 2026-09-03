Departamentul de Justiție din SUA amenință statele care nu raportează imigranții ilegali cu sistarea fondurilor federale

Departamentul de Justiție din SUA a amenințat statele care nu raportează imigranții ilegali că ar putea pierde miliarde de dolari din fondurile de asistență socială, arată o opinie juridică consultată de agenția Reuters, citează Agerpres.

Oficiul juridic al Departamentului de Justiție afirmă că statele care primesc finanțare din două fonduri vitale de asistență socială trebuie să îi raporteze Departamentului de Securitate Internă (DHS) pe toți cei aflați ilegal în Statele Unite despre care au informații toate autoritățile statale.

Reuters apreciază că este vorba de o schimbare majoră care crește presiunea asupra statelor. Anterior, erau vizate de obligație doar autoritățile de stat care administrează fondurile respective, însă erau exceptate alte instituții, inclusiv universitățile și departamentele pentru autovehicule, care eliberează permisele de conducere.

Opinia juridică semnată de Joshua Craddock, adjunct al procurorului general, consemnează că „nerespectarea obligației poate avea consecințe grave, inclusiv pierderea finanțării pentru programe”.

Din ianuarie 2025, când și-a început al doilea mandat la Casa Albă, președintele Donald Trump a reprimat pe scară largă imigrația în SUA – atât legală, cât și ilegală. Agenții serviciului de imigrare (ICE) au fost desfășurați în orașe de pe întreg teritoriul țării și colaborează tot mai strâns cu autoritățile de stat și locale, precum și cu companii externe, pentru depistarea imigranților.

Guvernul de la Washington a încercat de mai multe ori să penalizeze statele care au căutat să își limiteze cooperarea cu organele federale.

Măsura la care se referă Craddock ar putea fi contestată în instanțe de statele cu administrație democrată, care au intentat deja procese Departamentului de Securitate Internă pentru a împiedica această instituție să acceseze datele personale ale celor care beneficiază de fonduri în cadrul unuia din programele vizate, Asistența Temporară pentru Familiile Nevoiașe (TANF). Unele instanțe au limitat eforturile administrației Trump care necesită comunicarea de informații despre migranți către DHS, deși în unele cazuri judecătorii au permis autorităților pentru imigrație să primească unele date, cum ar fi cele din programul de asigurări de sănătate Medicaid.

Este vorba de fonduri federale de miliarde de dolari

Toate cele 50 de state americane, precum și Districtul Columbia unde este situată capitala Washington și multe teritorii ale SUA beneficiază de fonduri din cele două programe, care includ Venitul Suplimentar de Securitate (SSI).

Reuters a contactat opt avocați generali ai unor state, care nu au răspuns imediat solicitării de a comenta modul în care ar putea reacționa.

Alocațiile federale pentru TANF sunt de peste 16,5 miliarde de dolari anual, iar cele pentru SSI depășesc suma de 60 de miliarde. Imigranții ilegali nu sunt eligibili pentru niciunul din programe.

Conform opiniei Departamentului de Justiție – care nu este lege, dar este obligatoriu pentru agențiile federale – reglementarea precedentă emisă în 1998 a redus în mod greșit aplicabilitatea Legii răspunderii personale și a reconcilierii privind oportunitățile de muncă, folosind termenul „Stat” pentru a desemna o anumită agenție de stat, nu pe toate.

Statele ar putea avea informații despre milioane de imigranți fără statut legal de pe teritoriile lor; cel puțin 19 state americane și Districtul Columbia le permit imigranților ilegali să obțină permise de conducere, iar multe universități de stat acceptă studenți aflați într-o astfel de situație.