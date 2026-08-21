Depozit secret de arme, cu legături cu Rusia, descoperit lângă Berlin. Un suspect arestat în România

În depozitul de la periferia Berlinului se aflau două arme de foc, iar potrivit indiciilor serviciilor secrete germane era folosit ca ascunzătoare de agenți ruși în vederea comiterii de atacuri, potrivit publicației germane Tagesschau.

Persoanele din interiorul serviciile spun că sunt convinse că armele erau probabil destinate unor agenți care urmau să desfășoare așa-numitele „operațiuni cinetice” pe teritoriul Germaniei, în numele Moscovei. Acest termen se referă la atacuri fizice, cum ar fi atentatele cu bombă.

În cadrul anchetei care a dus la descoperirea depozitului, un suspect a fost arestat în România anul trecut. Autoritățile germane de securitate, care nu menționează naționalitatea sa, îl suspectează că a amenajat depozitul. Procurorul General Federal anchetează, de asemenea, cazul încă din luna noiembrie pentru suspiciuni de pregătire a unui act grav de violență care pune în pericol statul.

Conform anchetei, agenția națională de informații a primit anul trecut informații concrete cu privire la locația ascunzătorii. O inspecție la fața locului a confirmat informația primită. Surse din domeniul securității au declarat că în depozit au fost găsite două arme de mână, adică pistoale sau revolvere. Agenția națională de informații a alertat poliția.

Pentru a identifica persoane care au pregătit depozitul sau pe cei care ar putea prelua armele, autoritățile de securitate au ascunzătoarea intactă sub supraveghere tehnică.

Avertisment privind intențiile Rusiei

Serviciile germane au avertizat că serviciile de informații rusești planifică atacuri în Germania, având ca țintă, printre alții, directori din industria armamentului sau personalități ale opoziției rusești aflate în exil.

Întrebat în legătură cu acest subiect, Oficiul Federal pentru Protecția Constituției, echivalentul SRI din Germania, a declarat că, din principiu, nu comentează activități specifice ale serviciilor de informații. Această declarație, a adăugat acesta, nu constituie o confirmare a exactității informațiilor.

Ambasada Rusiei nu a răspuns până în prezent la o solicitare de comentarii cu privire la aceste acuzații. În trecut, ambasada a respins acuzații similare, calificându-le drept teorii ale conspirației și afirmând că nu există „atacuri hibride” ale Moscovei împotriva Germaniei.

Depozitele secrete de arme din Europa de Vest făceau parte din repertoriul standard al Uniunii Sovietice în timpul Războiului Rece.