Depozit de petrol din Crimeea, „distrus de drone ucrainene”. Explozii în mai multe locuri din Rusia

Ucraina a atacat infrastructura petrolieră rusă în noaptea de 18 aprilie, lovind ținte din Crimeea și din regiunea Samara, situată în interiorul Rusiei, potrivit The Kyiv Independent.

Dronele ucrainene au lovit un depozit de petrol din orașul Sevastopol, din Crimeea ocupată. Explozii au avut loc în Sevastopol și în localitatea vecină Novofedorivka, au raportat canalele media rusești de pe Telegram.

Locuitorii au auzit multiple explozii în tot orașul, iar apărarea aeriană a acționat „din toate direcțiile”. Ulterior, un incendiu a fost observat în zona portuară a golfului Kazachya.

Mihail Razvozhayev, șeful orașului instalat de ruși, a afirmat că o dronă doborâtă a lovit o „cisternă cu combustibil rămas” și a adăugat că nu s-au înregistrat victime.

În dimineața zilei de 18 aprilie, un incendiu a fost raportat și la rafinăria Novokuibyshevsk din regiunea Samara, în urma unui atac cu drone.

The Kyiv Independent a menționat că nu poate verifica afirmațiile oficialilor ruși, iar armata ucraineană nu a comentat atacurile.

Explozii au avut loc și lângă aerodromul Saki din Novofedorivka, în Crimeea, în jurul orei 01:20. La aerodromul Kacha s-au lansat rachete de semnalizare și s-au tras rafale de antiaeriană, conform relatărilor locale.

Anexată de Rusia în 2014, Crimeea este o țintă frecventă a atacurilor ucrainene. Regiunea Samara, aflată la aproximativ 750 de kilometri de graniță, este vizată de atacuri pentru că găzduiește un complex militar-industrial cu fabrici și rafinării care susțin efortul de război al Rusiei.

În ultimele luni, pe fondul atacurilor conduse de SUA și Israel împotriva Iranului, Kievul și-a intensificat atacurile împotriva infrastructurii petroliere rusești, în încercarea de a reduce veniturile din petrol care alimentează mașina de război a Rusiei.

În martie, aproximativ 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei ar fi fost blocată de atacurile cu drone ucrainene de lungă distanță și de confiscarea tancurilor petroliere.

În schimb, războiul din Orientul Mijlociu a adus un avantaj pentru Rusia, care a obținut un câștig neașteptat din prețurile mai mari la energie și din creșterea cererii de petrol și gaze, după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile globale privind achiziționarea de petrol rusesc. Suspendarea a expirat pe 11 aprilie.