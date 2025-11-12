Deputat PSD despre care Snoop a scris că circulă cu un BMW nedeclarat, trimis în judecată de DNA pentru că i-ar fi mințit pe polițiștii de la Rutieră

Deputatul PSD de Cluj Iulian Răzvan Ciortea a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție, care îl acuză că, deși se afla la volanul unei mașini care a depășit cu 64 km/h viteza legală, a declarat în mod fals poliției că altcineva conducea autovehiculul.

Ciortea, acum deputat, era la acel moment – august 2023, subprefect în cadrul Prefecturii județului Cluj. Potrivit DNA, el este acuzat de participație improprie, în modalitatea instigării, la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, participație improprie, în modalitatea instigării, instigare la fals intelectual și fals în declarații.

În urmă cu o săptămână, siteul de investigații Snoop a scris că Ciortea circulă cu o mașină BMW XM, care nu e declarată, pentru că aparține unei firme de dispozitive medicale din Cluj, iar soția politicianului conduce un BMX X5, mașină tot nedeclarată pentru că e pe firma soacrei. Banii din conturi, la rândul lor, sunt mai mulți decât cei câștigați pentru că vin dintr-o donație, a explicat deputatul pentru siteul de investigații

Ce spune DNA că a făcut deputatul Ciortea:

„La data de 08 august 2023, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada 1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat în trafic un autoturism marca Mercedes, înregistrat pe numele unei societăți comerciale, în timp ce se deplasa pe autostrada A10 cu viteza de 164 km/h, pe o porțiune cu o limită de 100 km/h, depășind viteza legală cu 64 km/h, abatere filmată și constatată de radar.

Ulterior, la data de 25 septembrie 2023, într-o adresă transmisă către structura de poliție menționată, Ciortea Răzvan Iulian ar fi menționat că la volanul autoturismului care a comis abaterea se afla o altă persoană, împrejurare atestată în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției întocmit de polițiști, deși în realitate autoturismul fusese condus de către inculpat.

Astfel, acesta ar fi obținut un folos necuvenit constând în neluarea, de către organele de poliție, a măsurilor legale față de inculpat (autor al contravenției).”

Deoarece Ciortea este parlamentar, dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție.