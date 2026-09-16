Deputații au respins înființarea comisiei „Mykonos-Nordis”

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, solicitarea USR şi PNL de înfiinţare a unei comisii de anchetă pentru investigarea zborurilor private către Mykonos şi Nisa efectuate de parlamentari, demnitari şi judecători ai Curţii Constituţionale.

În favoarea înființării comisiei au votat deputatii PNL și AUR (4 voturi), iar împotrivă PSD (4 voturi), în vreme ce SOS s-a abținut.

„ Având în vedere informaţiile extraordinar de îngrijorătoare apărute în spaţiul public despre recentele zboruri private către Mykonos şi Nisa, la bordul cărora s-au aflat parlamentari sau foşti parlamentari, un judecător al Curţii Constituţionale şi anumiţi oameni de afaceri, considerăm necesară clarificarea, în mod transparent şi documentat, a adevărului cu privire la persoanele sau entităţile care au suportat cheltuielile aferente acestor deplasări, precum şi a intereselor şi motivaţiei care au stat la baza acoperirii acestor cheltuieli”, se arăta în solicitarea, citată de Agerpres.

De asemenea, USR şi PNL au apreciat ca fiind necesară identificarea eventualelor vulnerabilităţi privind integritatea şi existenţa unor posibile conflicte de interese în cazul persoanelor aflate la bordul acestor zboruri private.

Faţă de comisia de anchetă din Senat, a cărei competenţă este limitată la judecătorul CCR Cristian Deliorga, comisia pe care USR şi PNL au cerut-o în Camera Deputaţilor urma să vizeze atât zborurile Mykonos-Nisa, cât şi zborurile Nordis, neclarificate încă, deşi au trecut mai bine de doi ani de la dezvăluirea lor, arată USR într-un comunicat oficial.

Ancheta parlamentară cerută de USR şi PNL viza circuitul banilor şi al beneficiilor, de la contractarea transportului până la plata cazării, meselor, transferurilor şi a celorlalte servicii, inclusiv pentru însoţitori.

Potrivit USR, un obiectiv distinct îl reprezenta verificarea scopului economic sau instituţional invocat pentru aceste deplasări: existenţa unor mandate de reprezentare, agenda întâlnirilor, identitatea partenerilor de discuţie şi rezultatele consemnate.

Astfel, Comisia urma să documenteze şi eventuala folosire a banilor, personalului sau logisticii instituţiilor publice, mai precizează USR.