Deputatul PSD care își dă salariul pe mașină și-a publicat declarația de avere. „Vreți să venim cu trotineta?”

La o săptămână după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat într-o conferință de presă că-i cere liderului PSD Giurgiu, Marian Mina, să-și publice declarația de avere, acesta s-a conformat. Documentul confirmă dezvăluirile făcute de site-ul de investigații Snoop.

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Potrivit declarației de avere, Marian Mina a luat un credit auto de 200.000 de lei de la ING Bank pe care l-a folosit ca avans la Porsche Leasing pentru achiziția unei mașini Audi SQ8. Valoarea totală a contractului de leasing e însă de trei ori mai mare, 600.000 de lei, adică circa 120.000 de euro.

Aproape tot salariul merge pe plata mașinii

Ratele la creditul de la ING, rata de leasing, dar și asigurarea CASCO sunt plătite din venitul de parlamentar. În 2025, venitul lunar obținut de Marian Mina a fost de 11.300 de lei, calculat de Snoop conform declarației de avere.

În total, Mina plătește 10.000 de lei lunar pentru mașina Audi SQ8, care este din 2021.

Practic, Mina rămâne în fiecare lună cu 1.300 de lei din venitul său pentru restul celorlalte cheltuieli.

Cheltuielile detaliate

Biroul de presă al PSD, la solicitarea Snoop, arată că Marian Mina plătește lunar următoarele rate, care însumează aproape tot salariul său de deputat:

rata de leasing: 4.780 de lei;

asigurarea CASCO: 1.400 de lei.

rata la ING: 3.850 de lei.

Acum o lună, Mina a refuzat să explice ce rată plătește pentru mașină

Snoop a dezvăluit în luna iulie că deputatul PSD Marian Mina a venit la Parlament cu un Audi SQ8. Parlamentarul a refuzat să spună ce rată plătește pentru mașină, dar a precizat că a folosit un credit, plus un leasing. A fost deranjat atunci de întrebările jurnalistului Snoop.

„Este mașina mea, este problema mea, plătesc din salariu, plătesc de pe card, nu este nimic de ascuns și pentru că nu am nimic de ascuns, pot să vin cu mașina la serviciu”, a afirmat Mina în dialogul cu Snoop.„Nici așa nu este bine, nici dacă le avem în declarațiile de avere, nici dacă le luăm în leasing, nici dacă facem împrumut la bancă nici așa nu este bine pentru dumneavoastră? Vreți să venim cu trotinete?”, a exclamat Marian Mina, președintele PSD Giurgiu.

A câștigat și la pariurile sportive

Din declarația de avere a lui Mina, reiese că deputatul a câștigat în 2025 și la pariuri sportive: 21.600 de lei, adică ceva mai mult de 4.000 de euro.

Detaliile, pe Snoop.ro.