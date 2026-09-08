Derapaj într-o imagine distribuită de un lider PNL. „Nu înțeleg la ce vă gândiți. Care e problema?” PNL a sesizat CNCD într-un caz similar

Vicepreședintele PNL Gigel Știrbu a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie trucată în care Sorin Grindeanu și George Simion se țin în brațe, în pat. În descriere, deputatul liberal vorbește despre o „alianță toxică PSD – AUR”.

Contactat de HotNews, Gigel Știrbu susține că nu a intenționat să facă nicio aluzie cu privire la relațiile personale ale celor doi politicieni.

Consiliul pentru Combaterea Discriminării: „ar putea fi o lezare a demnității umane”.

Cu doar câteva luni în urmă, PNL a sesizat CNCD după apariția unei poze AI în care Ilie Bolojan și Dominic Fritz se sărută.

Fotografia publicată pe pagina de Facebook a deputatului liberal acompaniază un text în care Știrbu acuză un blat între PSD și AUR, după susținerea reciprocă a candidaților la TVR și Radio România.

„La ce vă gândiți, că nu înțeleg?”

„N-am vrut să spun nimic, doar să subliniez apropierea dintre cele două partide – iar ei doi sunt președinții partidelor. Trebuia să caut o fotografie care să placă cuiva anume? Am găsit o fotografie haioasă pe net și am preluat-o. Care e problema? La ce vă gândiți, că nu înțeleg?”, a declarat Gigel Știrbu, marți, într-o discuție cu HotNews.

Întrebat dacă ia în considerare că fotografia sugerează o relație fizică între cei doi lideri, deputatul PNL a replicat: „Nu, nimeni nu se gândește la așa ceva! Eu nu m-am gândit la așa ceva”.

Postarea lui Știrbu a fost distribuită, marți, și pe grupurile de comunicare ale Partidului Național LIberal. Jurnaliștii HotNews i-au arătat fotografia purtătorului de cuvânt al PNL Ionel Bogdan. Reprezentantul liberalilor s-a limitat la a replica: „permiteți-mi să nu comentez o caricatură”.

Poziția Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

PNL a depus o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării după ce, în luna mai, o autoutilitară cu afișaj publicitar a fost surprinsă difuzând o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care Ilie Bolojan și Dominic Fritz se sărută, a declarat șeful CNCD pentru HotNews.

sursa: Facebook/Carmen Dumitrescu

La câteva luni distanță de la sesizarea PNL, Consiliul pentru Combaterea Discriminării semnalează posibile consecințe ale apariției unei fotografii similare, distribuită chiar de un lider PNL.

„Conceptul de discriminare presupune îndeplinirea a două condiții simultane: să fie vorba de un drept încălcat – în cazul acesta, ar putea fi interpretat ca o lezare a demnității umane – și, al doilea element, obligatoriu de bifat, să fie în baza unui criteriu protejat de lege. Conform unor interpretări, ar putea fi vorba de acest lucru – fără să am intenția de a mă antepronunța”, a explicat vicepreședintele interimar al CNCD Cătălin Raiu.

CNCD nu se autosesizează

Reprezentantul instituției a declarat însă că nu consideră oportună o autosesizare a CNCD, deoarece politicienii dispun de toate instrumentele pentru a se apăra.

„Noi încercăm să ne ținem departe de un potențial statut de arbitru politic și nu intervenim în dezbaterile politice. În cazul politicienilor, și în cazul pe care-l prezentați, avem de-a face chiar cu lideri de partid, care, sigur, sunt oameni maturi, vaccinați, cu aparate de lucru în spate, cu juriști… chiar nu consider că este oportună autosesizare”, a conchis Raiu.