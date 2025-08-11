Derapaj la Insula Iubirii, semnalat în mediul online: „Este extrem de greșit” / Activist: „O formă de discriminare recunoscută oficial” / Plângeri la CNA 

În ediția de luni a emisiunii „Insula Iubirii” producătorii au organizat, pentru cuplurile participante, o petrecere cu trimitere la cultura romă. Atitudinea concurenților în acest context a fost criticată în mediul online, iar imaginile difuzate de Antena 1 reprezintă un derapaj, consideră activistul pentru drepturile romilor Bogdan Burdușel, într-o reacție pentru HotNews.

Bogdan Burdușel explică, pentru publicul HotNews, de ce, în opinia sa, momentul difuzat luni seara de Antena 1 din timpul emisiunii „Insula Iubirii” este un derapaj. HotNews a solicitat un punct de vedere reprezentanților Antena 1, iar în momentul în care îl vom primi îl vom publica.

„Toți concurenții au fost îmbrăcați în costume care caricaturizează romii, iar termenul «țigan» a fost repetat de mai multe ori. Pentru mulți romi, acest cuvânt poartă în spate sute de ani de discriminare, marginalizare și violență. Acest tip de moment nu e «o glumă» – e un exemplu clar de apropiere culturală: majoritatea împrumută elemente din cultura unei minorități, dar le folosește doar ca decor, fără a respecta semnificația lor reală”, afirmă activistul.

El spune că „în loc să arate frumusețea și diversitatea culturii rome, emisiunea a redus-o la câteva clișee, transformând-o într-o mască de carnaval”.

„Mai grav, vorbim despre rasism anti-romi, o formă de discriminare recunoscută oficial, care se vede atât în jigniri directe, cât și în aceste «glume» ce par nevinovate. Ele transmit un mesaj clar: că romii sunt un subiect de amuzament și nu oameni reali, cu identitate și demnitate”, consideră Bogdan Burdușel.

„Un derapaj grav al Antenei 1”

Bogdan Burdușel spune că din punctul său de vedere imaginile difuzate luni seara reprezintă „un derapaj grav al Antenei 1, pentru că acest moment a folosit atât limbaj jignitor, cât și imagini stereotipice despre romi, reducând o cultură întreagă la o caricatură”.

„Folosirea repetată a termenului «țigan» – cuvânt cu o încărcătură istorică de secole de discriminare și marginalizare – nu este o glumă, ci o insultă directă care rănește și perpetuează prejudecăți. Costumele prezentate au consolidat imaginea falsă, simplificată a comunității rome, în loc să reflecte realitatea și diversitatea acesteia”, explică activistul.

El spune că „într-o țară în care studiile arată că majoritatea populației are prejudecăți împotriva romilor, difuzarea unor astfel de imagini pe un post TV național nu face decât să normalizeze și să legitimeze rasismul anti-rom, ceea ce este profund iresponsabil pentru o televiziune cu o audiență atât de mare”.

„În ce Univers nu vă gândiți că este extrem de greșit și de problematic?”

O reacție cu privire la imaginile difuzate luni seara pe postul de televiziune Antena 1 în timpul emisiunii „Insula Iubirii” a avut și creatoarea de conținut Evetastick.

„În ce Univers nu vă gândiți că este extrem de greșit și de problematic să faceți o petrecere cu tematică pe cultura romă și să faceți toate impersonările posibile jenante? Să puneți cadre specifice cu toți participanții care spun «ț»-word în anul Domnului 2025? Cum e posibil (…)?”, a reacționat ea într-un videoclip publicat pe Instagram și TikTok.

„Nimeni nu-și dă seama cât de greșit e acest lucru? Toți oamenii care au lucrat la acest proiect, sunteți complet deconectați de la discursul social, adică chiar trebuie să trageți într-o minoritate care oricum este cum este în societatea noastră? Sub roțile unui camion, efectiv. Și nu înțeleg, cum pui… Băi, au fost cadre de la testimoniale cu unii care efectiv doar asta ziceau, cuvântul cu «ț», atât (…). CNA-ul, nu știu cine trebuie să se sesizeze… În anul 2025”, adaugă aceasta.

„Am depus plângere la CNA”

Activistul pentru drepturile romilor spune că „Insula Iubirii este o emisiune problematică și fără acest episod”: „Este construită pe exploatarea vulnerabilităților oamenilor pentru rating, pe tensiuni extreme și pe un tip de divertisment care rareori respectă limitele morale”.

Cât despre imaginile difuzate luni seara, el și creatoarea de conținut Evetastick susțin că au depus deja plângere la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

„Încurajăm și alți oameni să facă plângeri. Facem asta pentru că nu putem lăsa nepedepsite astfel de episoade. Vorbim despre respectul minim pe care îl datorăm unii altora. Și da, cuvântul «țigan» nu e neutru – e o insultă care doare și care, de-a lungul timpului, a fost folosită pentru a dezumaniza o întreagă comunitate”, spune Bogdan Burdușel.

„Vrem divertisment care ne face să râdem pe seama celor vulnerabili? Sau vrem emisiuni care pot fi distractive fără să umilească pe nimeni?”, întreabă activistul.

În anul 2024, poliţiştii din Dolj au deschis o anchetă după ce un concurent din show-ul „Insula Iubirii”, de la Antena 1, a mărturisit că a aruncat doi motani de la etajul întâi al locuinţei iubitei sale. Anunțul polițiștilor a venit după ce, revoltați, telespectatori și ONG-uri au cerut măsuri după declarațiile bărbatului.

Formatul emisiunii „Insula Iubirii”

„Insula Iubirii” este un reality-show difuzat de Antena 1, în care mai multe cupluri își testează fidelitatea pe o insulă exotică, departe de mediul lor obișnuit.

Cuplurile petrec 21 de zile în resorturi separate, în compania unor „ispite” — bărbați și femei necunoscuți care locuiesc în același resort și încearcă să le testeze fidelitatea. În acest timp, concurenții merg la întâlniri romantice, fac diverse activități exotice specifice Thailandei, ori participă la petreceri în resort, fiind filmați permanent.

Concurenții nu au posibilitatea să comunice cu partenerii lor, dar au ocazia să privească momente din timpul lor petrecut pe insulă în cadrul unor ceremonii de „bonfire” menite să le ofere perspective asupra comportamentului celuilalt.

În unele cazuri, concurenții sunt aduși față în față în cadrul unui „bonfire” cu ispita care le-a sedus partenerul.

La finalul emisiunii, are loc o ceremonie specială unde cuplurile iau decizia de a pleca de pe insulă împreună sau separat, ori uneori alături de o ispită. Această ceremonie finală reprezintă punctul culminant al sezonului și atrage, de regulă, audiențe importante. Tot în ultima ediție din zonă publicul află ce fac cuplurile la șase luni după terminarea filmărilor, când sunt filmați, de cele mai multe ori acasă, la serviciu, ori într-un mediu obișnuit.