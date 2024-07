Anchetă în cazul concurentului de la „Insula Iubirii” care a aruncat de la etaj motanii iubitei lui. Spune că e hărțuit pe internet de iubitorii de animale

Poliţiştii din Dolj au deschis o anchetă după ce un concurent din show-ul „Insula Iubirii”, de la Antena 1, a mărturisit că a aruncat doi motani de la etajul întâi al locuinţei iubitei sale. Anunțul polițiștilor vine după ce, revoltați, telespectatori și ONG-uri au cerut măsuri după declarațiile bărbatului.

Abuzul a fost recunoscut de concurent chiar în prima ediție a emisiunii, difuzată de Antena 1 luni, 15 iulie, după cum HotNews.ro a relatat anterior.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, joi, că în urma informaţiilor apărute în spaţiul public, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Dolj s-au sesizat din oficiu şi fac cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunii de rănirea cu intenţie a animalelor, scrie News.ro.

„Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că, în anul 2023, un tânăr de 29 de ani, din Craiova, ar fi aruncat de la etajul 1, al locuinţei iubitei sale, de 28 de ani, din Bragadiru, judeţul Ilfov, doi motani, unul din aceştia suferind răni. Ulterior, în cursul aceluiaşi an, cel în cauză ar fi alungat animalele din locuinţa sa, din Craiova şi până în prezent acestea nu au mai fost găsite, aspecte prezentate de cei doi în cadrul unei emisiuni TV”, au transmis reprezentanţii IPJ Dolj.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.

„Unul dintre cele mai șocante cazuri de violență psihologică prezentate de emisiune până acum”

„Noul sezon din Temptation Island – Insula Iubirii a început cu unul dintre cele mai șocante cazuri de violență psihologică prezentate de emisiune până acum. Concurentul Robert a recunoscut un comportament plin de cruzime față de cei doi motani ai iubitei sale, Bianca: «Știam că sunt foarte sperioși și am profitat de chestia asta. I-am speriat, ei au căzut de la balcon». Bineînțeles, un abuz extrem de traumatizant și pentru Bianca. «Această traumă mie nu mi se va vindeca niciodată, mai ales că știu că mi-a provocat-o el» a spus concurenta”, a transmis, într-o postare pe Facebook, Centrul Filia, organizație care apără drepturile femeilor.

„Poliția m-a lăsat în pace, n-am primit nicio amendă”

„Astăzi am fost chemat la poliția animalelor să dau niște declarații. Mi se pare absolut incredibil și inuman până unde s-a ajuns cu această poveste cu motanii”, a spus Robert Braia, într-o postare pe TikTok, după reacțiile din online.

„Ceea ce se întâmplă la emisiune este un show, iar viața mea privată este viața mea privată și eu răspund pentru ceea ce fac în viața mea privată. La fel ca orice cetățean, am și eu dreptul la apărare și vreau să-mi spun punctul de vedere”, a continuat el.

Bărbatul se plânge că este hărțuit în mediul online de iubitorii de animale și neagă că le-a făcut rău celor doi motani ai iubitei lui.

„Am primit foarte mult bullying de la iubitorii de animale, aceștia acuzându-mă pe mine de niște lucruri pe care nici măcar nu le-au verificat. Evident că poliția animalelor m-a lăsat în pace și au înțeles și ei că nu am făcut rău niciunui animăluț. Și evident, n-am primit nicio amendă”, a declarat concurentul de la Insula Iubirii.

Asta deși, în emisiune, el însuși a recunoscut că a speriat animalele cu intenția de a cădea de la balcon. „A fost cu intenție. Eu i-am speriat, ei au căzut de la balcon. Știam că sunt foarte sperioși și am profitat de chestia asta. Mi-a părut rău apoi pentru că ea a suferit foarte mult (…). Pe mine m-a dus în pragul disperării, de-aia am făcut ce am făcut”, a declarat Robert, în cadrul emisiunii. El a susținut, de asemenea, că este alergic la pisici.

Bianca, iubita lui Robert: „Am aflat cu două zile înainte să plecăm la filmări”

Într-un video publicat recent pe TikTok, Bianca, iubita lui Robert, a mărturisit că a aflat de gestul plin de cruzime al partenerului ei abia cu două zile înainte de a pleca în Thailanda, acolo unde au avut loc filmările pentru show-ul de la Antena 1. „Timpul era prea scurt pentru a da înapoi în ceea ce privește emisiunea”, a mai spus ea.

Tânăra a menționat că incidentul s-a petrecut cu câteva zile înainte de Crăciun, iar emisiunea Insula Iubirii s-a filmat în februarie. „În tot acest timp, eu i-am căutat neîncetat și credeți-mă că am făcut mai mult decât mi-a stat în putere să-i găsesc. Activitatea mea muzicală a fost pusă pe pauză, nu m-am mai ocupat deloc de asta pentru că am fost într-o depresie foarte puternică. Nu am mâncat, nu am dormit, mi-am canalizat energia doar în această direcție.”

„Chiar și după ce am revenit în țară am căutat motanii”, a mai spus Bianca.