Derapaj: Ponta îl face „porc libidinos” pe Ungureanu. Declarația deputatului USR care a provocat ieșirea fostului premier

După ce deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat că pasagerii zborului către Mykonos, printre care și Victor Ponta au mers acolo pentru distracție „drogăngeală, beții și c***ve”, fostul premier îl compară cu un „porc”.

Într-o postare pe Facebook, fostul premier PSD, Victor Ponta, l-a comparat pe deputatul USR Emanuel Ungureanu cu „un porc libidinos, mincinos și scârbos”.

„Acesta NU este o „focă”, ci chiar un PORC: libidinos , mincinos și scârbos! Care face spume la gura si împroasca pe toată lumea cu dejectiile lui! Cu asemenea suine brancardieri – vă mai mirați că toată lumea îi urăște pe cei de la USR? Ăștia ne vând țara, ne batjocoresc părinții și bunicii, ne mint și ne manipulează copiii!”, mai arată postarea lui Ponta.

Apoi, el spune că locul „lor este în cocină”, nu la Guvern sau în Parlament.

Ungureanu: „Drogăngeală, beții și c***ve”

Emanuel Ungureanu a anunțat că a depus la DNA și ANI sesizări privind zborul spre Mykonos al judecătorului CCR Cristian Deliorga, alături de alți oficiali, politicieni și oameni de afaceri.

De asemenea, el a spus că pasagerii avionului au mers în Mykonos, locație cunoscută, spune el, „pentru drogăngeală, pentru beții și pentru c***ve (deputatul a folosit cuvântul integral – n.r.)”.

Reporterii prezenți la conferința de presă l-au întrebat ce impact crede că au declarațiile sale pentru femeile care sunt exploatate, în contextul în care România rămâne una dintre țările de origine pentru victimele traficului de persoane, potrivit unui raport al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane.

Ca răspuns, Emanuel Ungureanu a acuzat o „manipulare”. Apoi, el a explicat că de fapt nu a vorbit despre femeile care sunt exploatate sau care aleg să muncească ca lucrători sexuali, ci despre pasagerii avionului.

Zborul privat spre Mykonos

Fostul premier PSD Victor Ponta, fostul ministru PSD Florin Manole, judecătorul CCR Cristian Deliorga, judecătorul Cătălin Croitoru, președinte al Tribunalului Constanța, dar și alte persoane din politică, administrație și mediul de afaceri au împărțit, în luna iulie, același avion privat către Mykonos, a dezvăluit publicația NewsCenter, care a intrat în posesia unor date de zbor.

Alături de ei a fost și Gruia Stoica, fondatorul și președintele Grupului Grampet, condamnat definitiv pentru cumpărare de influență.

Victor Ponta a spus miercuri la Parlament că „o să mai zbor de o sută de ori când e vorba să conving oameni de afaceri să investească în România”, totuși, el nu a vrut să precizeze despre ce oameni de afaceri e vorba, deși a fost întrebat în repetate rânduri.

Florin Manole a confirmat că a fost la bordul avionului, precizând că „a fost o deplasare organizată și plătită de către Camera de Comerț a României” – o asociație nonguvernamentală, care nu este finanțată din bugetul de stat.

La rândul său, senatorul UDMR István-Loránt Antal a declarat pentru HotNews că „a fost o acțiune organizată de Camera de Comerț a României”.