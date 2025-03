Descoperă puterea digitalului și transformă-ți strategia de promovare în 2025

Digital Marketing Forum revine în 2025 cu o ediție de colecție pe 10-11 aprilie, la Hotel JW Marriott din București! Acest eveniment exclusivist va aduna cei mai buni profesioniști din marketingul digital, care vor explora noile tendințe, soluțiile inovatoare și modurile în care tehnologiile emergente impactează industria. Două conferințe și două masterclassuri interactive îți vor dezvălui cele mai puternice instrumente pentru a crea cu succes legături autentice cu un public din ce în ce conectat și atent la detalii.

Într-un cadru premium, de 5 stele, vei avea ocazia să îți extinzi rețeaua de contacte și să te întâlnești cu lideri de opinie din marcom. Atmosfera va fi una dinamică și profesionistă, creând un mediu perfect pentru schimbul de idei inovatoare și pentru dezvoltarea unor parteneriate durabile.



Conferințe pline de tendințe și idei noi

Cele două conferințe din cadrul Digital Marketing Forum 2025 vor explora cele mai noi și creative abordări în promovarea online, aducând laolaltă experți recunoscuți internațional și local, care vor împărtăși insight-uri exclusive la cel mai înalt nivel. Printre ei se numără: Judith Lewis (SEO, PPC, Social Media & Digital Marketing Trainer & Consultant, Decabbit Consultancy), Andrew Davis (Digital Trainer, Talk Dygital), Laura Mihăilă Andrei (Director of Marketing, Communication & CX, Raiffeisen Bank), János Szabó (Product Director, Publicis Budapest), Estera Anghelescu (Recruiting & Employer Branding Director, Kaufland România & Moldova), Andreea Pătrașcu (Head of Digital, Orange România), Andra Stuparu (Region Consumer Direct & Marketing Leader CEE, Philips), Roxana Crahmaliuc (Head of Digital Marketing, Decathlon), Diana Tănase (Head of Marketing, Mastercard România), Mihai Tănase (Marketing Director, Dacia – România & Moldova), Elis Isa (Chief Digital and Marketing Officer, L’Oréal), Gabriel Eremia (Marketing & PM Director, Beko East Europe), Mugur Pătrașcu (Partner & Strategy Director, Sunshine The Agency), Laura Roșca (Qualitative Research Director, iSense Solutions), Andreea Lupu (Strategy & Innovation Director, Starcom Romania), Cristina Dăescu (Jr. Brand Manager, Mondelez).

Seminare interactive, cu soluții și tactici actuale

În fiecare zi a evenimentului va avea loc câte un masterclass intensiv, gândit pentru a oferi strategii și studii de caz aplicate. Participanții vor învăța tehnici avansate, vor explora exemple relevante și vor avea ocazia să aplice concepte esențiale pentru a-și îmbunătăți performanțele campaniilor.

10 Aprilie – Marketing Strategy Reimagined

Pe 10 aprilie, vei avea ocazia să descoperi metode actuale de promovare, să explorezi platforme de ultimă generație și să înveți cum să îmbunătățești performanța campaniilor pentru rezultate mai eficiente. Un workshop esențial pentru profesioniștii care doresc să își perfecționeze abilitățile în domeniu și să le ducă la un nou nivel.

11 Aprilie – Social Selling Success in 2025

Pe 11 aprilie, vei descoperi cele mai noi tactici de publicitate în social media și cum să îți crești vizibilitatea pe platformele momentului. Un masterclass interactiv despre cum să folosești trendurile actuale și instrumentele digitale pentru a obține rezultate remarcabile.



Vorbitori din agenții prestigioase vor aduce exemple concrete și mecanisme unice, menite să inspire și să pornească conversații relevante. Alături de noi în cadrul celor 2 masterclass-uri vor fi: Judith Lewis (SEO, PPC, Social Media & Digital Marketing Trainer & Consultant, Decabbit Consultancy), Andrew Davis (Digital Trainer, Talk Dygital), Mircea Olaru (Business Development Manager, Eskimi), Andrei Georgescu (Managing Director, White Image), Anabela Luca (Chief Executive Officer, AdLemonade), Mihai Andrei (Managing Partner, WebDigital), Raluca Radu (Founder & Managing Partner, MTH Digital), Valentin Radu (CEO & Founder, Omniconvert), Oana Vasilică (Team Leader, Canopy), Toma Grozăvescu (Growth Hacker & Founder, Smarters), Eugen Predescu (Paid Media Managing Director, DWF).

Mai multe detalii despre participarea la eveniment sunt disponibile pe site-ul www.digitalforum.ro. De asemenea, pentru a fi la curent cu programul și vorbitorii ediției, vă invităm să urmăriți pagina de Facebook, Instagram, dar și de LinkedIn.

Digital Marketing Forum 2025 este un eveniment organizat de Evensys, în parteneriat cu Raiffeisen Bank, Kaufland România, Taboola Project Agora, Eskimi, Tchibo, Aqua Carpatica și United Media Services.

Evensys este o companie de planificare de evenimente, cu peste 18 ani de experiență în organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminare proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, HR, Real Estate, Production și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.

Parteneriat media