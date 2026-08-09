Descoperire extraordinară în Sicilia: Ce au găsit scafandrii militari în largul mării, după ce au fost alertați de localnici

În largul orașului Mazara del Vallo a fost descoperită o epavă din epoca romană, alături de sute de amfore, o descoperire catalogată drept „extraordinară” de către Ministerul Culturii din Italia, potrivit Euronews.com.

Epava datează probabil din perioada cuprinsă între secolele al II-lea și I î.Hr. Situl arheologic este localizat la aproximativ trei mile de coastă, la o adâncime de 46 de metri.

Cele mai multe dintre amforele de pe fundul mării sunt de tipul Dressel 1A. Alături de acestea, cercetătorii au mai identificat două corpuri de ancoră din plumb și o altă structură realizată din același material.

Ministrul Culturii, Alessandro Giuli, a descris acest sit ca fiind una dintre cele mai importante descoperiri arheologice subacvatice din ultimii ani.

„Marea continuă să ne ofere fragmente prețioase din istoria noastră, iar epava de la Mazara del Vallo ne povestește despre oamenii, rutele și comerțul care au făcut din Marea Mediterană o răscruce a civilizațiilor. Cercetările vor continua pentru a-i descoperi povestea și a o împărtăși publicului”, a declarat Giuli.

Descoperirea a fost realizată în urma unei inspecții comune a Unității de Protecție a Patrimoniului Cultural (TPC) din Palermo, a Superintendenței Maritime a Siciliei și a Unității Subacvatice din Messina, sprijinite de o navă din Trapani, în urma unor sesizări din partea unor cetățeni.

Situl va intra în faza de documentare și cercetare pentru protejarea contextului arheologic de către Direcția Maritimă.

Vulcanul descoperit în largul insulei Panarea

Cu doar câteva zile în urmă, a fost anunțată o altă descoperire importantă în largul Siciliei.

Specialiștii au identificat un crater submarin de mari dimensiuni și noi izvoare hidrotermale în largul insulei Panarea, din arhipelagul Eolian, la o adâncime de 60-80 de metri.

Formațiunea are dimensiuni de aproximativ 100 de metri lungime și 60 de metri lățime. În apropiere au fost detectate emisii de gaze provenite din fundul mării, fenomen care va permite aprofundarea studiului asupra sistemului vulcanic submarin.