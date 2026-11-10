Descoperire medicală majoră pentru sindromul de care suferă Celine Dion

O nouă terapie testată de medicii americani de la Mayo Clinic le-a redat mobilitatea unor pacienți cu afecțiuni autoimune grave, care au reușit chiar să se întoarcă la muncă și să-și reia hobby-urile.

O echipă de neurologi americani de la celebra instituție medicală a realizat un pas important în căutarea unui tratament pentru sindromul persoanei rigide (SPS), afecțiunea autoimună rară de care suferă cântăreața Celine Dion, potrivit The Guardian.

Medicii au testat o nouă formă de imunoterapie și au obținut rezultate „entuziante” și „foarte încurajatoare”.

Cercetarea, publicată în revista medicală JAMA Neurology, arată că pacienții care anterior aveau nevoie de ajutor pentru a îndeplini sarcinile zilnice de bază și se chinuiau să meargă și-au recăpătat capacitatea de a duce o viață normală.

Tulburarea afectează sistemul nervos central și provoacă rigiditate musculară severă la nivelul întregului corp, precum și spasme dureroase, iar până acum nu a existat un tratament curativ.

Noul tratament, terapia cu celule CAR-T (un tip de globule albe din sânge care apără organismul), este deja utilizat în tratarea cancerului. Acesta reprogramează sistemul imunitar al pacientului pentru a ajuta la combaterea bolii.

În cadrul studiului, medicii au extras aceste celule imune din sângele pacienților cu SPS și le-au modificat genetic în laborator, astfel încât să recunoască și să distrugă celulele care provoacă boala.

Rezultatele tratamentului sunt deosebit de încurajatoare, spun medicii

„Ceea ce a fost cel mai impresionant a fost gradul de îmbunătățire pe care l-am observat la unii pacienți. Cu tratamentele existente, putem ameliora simptomele, dar foarte rar vedem pacienți care își recâștigă nivelul anterior de funcționare. Rezultatele preliminare sunt foarte încurajatoare, iar întrebarea cheie acum este dacă aceste îmbunătățiri se vor menține în timp”, a declarat dr. Anastasia Zekeridou, neurolog și cercetător la Mayo Clinic din Rochester.

Dr. Sean Pittock, șeful catedrei de neurologie de la Mayo Clinic, a declarat: „Terapia CAR-T a transformat deja tratamentul unor tipuri de cancer, iar acum începem să îi vedem potențialul în cazul bolilor neurologice autoimune”.

„Rezultatele obținute în cazul sindromului persoanei rigide oferă o speranță imensă, nu doar pentru persoanele care trăiesc cu această boală, ci, potențial, și pentru pacienții cu alte afecțiuni neurologice mediate imunitar, pentru care opțiunile de tratament eficiente rămân limitate. Mai avem încă multe de învățat, dar acest lucru deschide o nouă cale promițătoare pentru acest domeniu”, a mai afirmat el.

Yasmin Sheikh, șefa departamentului de politici și afaceri publice la Anthony Nolan, o organizație caritabilă dedicată cancerului de sânge care nu este implicată în studiu, a declarat: „Această cercetare reprezintă o evoluție interesantă, oferind dovezi suplimentare că terapiile cu celule CAR-T ar putea avea aplicații dincolo de cancerul de sânge și ar putea oferi o nouă speranță persoanelor care trăiesc cu alte afecțiuni, inclusiv SPS.”

Mărturiile pacienților

Jonathan Walden, unul dintre pacienții din cadrul studiului, ajunsese în punctul în care mersul pe jos și sarcinile zilnice de bază necesitau ajutorul familiei sale. Însă, după tratament, s-a întors la muncă.

„Pot merge la serviciu în fiecare zi. Pot face tot ce făceam înainte. Merg la vânătoare; pot merge la pescuit”, a spus el. „Nu am mai avut niciun episod de când am primit tratamentul.”

Shari St Germain, o altă pacientă, suferea de crampe severe la picioare și dificultăți de mers, iar ulterior chiar de rigiditate musculară și căderi. Însă, după tratamentul CAR-T, a înregistrat îmbunătățiri semnificative. În fiecare zi se simte „din ce în ce mai bine”, a spus ea.

„După tratament, m-am trezit într-o zi și mi-am spus: «Mă simt foarte bine», așa că m-am dus să merg pe banda de alergare”, a povestit ea. „Soțul meu a venit în fugă pentru că plângeam și m-a întrebat: «Ești bine?» Iar eu i-am răspuns: «Tocmai am mers șapte minute pe banda de alergare».”

Celine Dion diagnosticată cu sindromul persoanei rigide

Dion a anunțat că a fost diagnosticată cu SPS în decembrie 2022. Într-un videoclip postat pe Instagram, ea le-a spus fanilor că afecțiunea i-a afectat „fiecare aspect al vieții mele de zi cu zi”, inclusiv afectându-i vocea.

Artista s-a retras din lumina reflectoarelor pentru a se concentra pe tratament și recuperare.

În iunie 2024, într-un interviu acordat jurnalistei Hoda Kotb pentru postul american NBC News, artista a descris lupta sa cu boala.

„Este ca și cum cineva te-ar sugruma, ca și cum cineva ți-ar apăsa laringele. Nu poți urca și nu poți coborî cu vocea, intră într-un spasm. Am avut chiar și coaste rupte la un moment dat, pentru că uneori spasmele sunt atât de puternice încât pot rupe o coastă”, a declarat Celine Dion.

O lună mai târziu, în iulie 2024, ea a avut prima apariție muzicală de la anunțarea diagnosticului, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. În septembrie 2026, artista a revenit pe scenă cu primele ei concerte complete după o pauză de șase ani, tot în capitala Franței.