Descoperire remarcabilă și neașteptată, într-o curte din București: soclul „Coloanei cu Vultur”, capodopera lui Karl Storck 

„Coloana cu Vultur” a însoțit istoria Bucureștiului din 1874 până în 1977, când a căzut la cutremur. Atunci, coloana s-a frânt, soclul a fost găsit, dar vulturul e de negăsit.

„Coloana cu Vultur” a fost inaugurată în 1874, la câteva zile după dezvelirea statuii lui Mihai Viteazul din piața Academiei, azi Piața Universității. Monumentul era realizat din marmură de Carrara, aidoma scării Capelei Palatului Știrbei, lucrare semnată de Karl Storck împreună cu maeștrii atelierului lui Filippo Grossi.

De la cutremur,, nu se mai știa nimic despre soarta Coloanei, a vulturului sau a bucăților de marmură care, poate, pavează azi o curte sau înnobilează șemineul unor iubitori de materiale nobile.

Până acum, când un fragment de istorie a orașului, aparent uitat de toți, a reapărut printre garaje și alei de beton.

