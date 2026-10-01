Deși l-a jucat pe „Spider-Noir”, Nicolas Cage critică filmele Marvel. Ce spune „cu dragoste” despre actorii de peste 50 de ani „în costume ridicole”

Nicolas Cage, ale cărui roluri recente includ chiar serialul Marvel „Spider-Noir”, a criticat Universul Cinematografic Marvel (MCU), catalogându-l drept un spectacol suprafinanțat și jenant.

„Spun asta cu dragoste”, a afirmat Cage, în cadrul unei convenții a fanilor, în Texas. „Când îi văd pe acești actori de peste 50 de ani, care altfel sunt inteligenți și remarcabil de talentați, îmbrăcându-se în aceste costume ridicole și pregătindu-se pentru (scenele de) luptă – să recunoaștem, totul se reduce la luptă –, îmi este greu să nu-mi amintesc că MCU devine un WWE bine finanțat și glorificat”, a spus celebrul actor, potrivit The Guardian. World Wrestling Entertainment (WWE) este o companie americană al cărei principal obiect de activitate îl reprezintă wrestlingul profesionist, dar care se ocupă și de filme, jocuri, muzică și divertisment.

Legătura lui Cage cu Marvel, compania condusă timp de multe decenii de artistul de benzi desenate Stan Lee, include nu doar serialul „Spider-Noir”, care a fost anulat după un singur sezon, ci și două filme în care a interpretat rolul supereroului Ghost Rider.

Nicolas Cage, în vârstă de 62 de ani, a declarat pentru revista Variety că atracția lui față de „Spider-Noir” a fost în primul rând de natură estetică.

„Am vrut să încerc să creez esența unora dintre actorii mei preferați din lumea veche”, a spus el, „pentru că am vrut să întruchipez acel stil – Bogart, Cagney, Edward G. Robinson – și mi-am conceput interpretarea astfel încât să se încadreze în formatul alb-negru.”

Printre alte vedete de film și regizori care și-au exprimat scepticismul față de filmele Marvel se numără legendarii cineaști Martin Scorsese, care le-a comparat cu „parcurile de distracții”, și Francis Ford Coppola, care a descris compania ca fiind „destestabilă”.

Scenaristul, regizorul și producătorul Denis Villeneuve a afirmat că, în opinia lui, există „prea multe filme Marvel care nu sunt altceva decât un «copy-paste» după alții”, în timp ce regizorul Ken Loach a calificat filmele cu supereroi drept „plictisitoare” și „un exercițiu cinic (care) nu are nimic de-a face cu arta cinematografică”.

Nicolas Cage va apărea în curând în rolul principal în filmul biografic al lui David O. Russell despre impresarul John Madden, al cărui nume este legat de Super Bowl.