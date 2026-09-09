Nicolas Cage, reacție neașteptată după ce serialul său apreciat din streaming a fost anulat

Actorul american Nicolas Cage a confirmat că serialul său live-action „Spider-Noir”, lansat în cursul acestui an, nu va continua cu un al doilea sezon. El spune însă că decizia luată de directorii platformei de streaming Amazon Prime Video nu l-a deranjat, dimpotrivă, relatează The Straits Times.

Presa de la Hollywood a scris pe 4 septembrie, citând surse din industrie, că șefii platformei de streaming au decis să anuleze serialul, primul în care Nicolas Cage, acum în vârstă de 62 de ani, a jucat vreodată.

Actorul l-a jucat în serial pe Ben Reilly, un detectiv particular dur și cinic din New York-ul anilor 1930, care oferă o versiune mai în vârstă și mai dură a celebrului supererou.

„Pentru mine, un singur sezon este perfect, după ce am spus ceea ce voiam să spun cu acest Spider-Man periculos, inovator și inspirat de arta pop”, a declarat ulterior Nicolas Cage pentru site-ul Deadline Hollywood. „Înainte și spre mai bine!”, a adăugat el.

„Spider-Noir” a avut premiera pe Amazon Prime Video în data de 27 mai și a fost apreciat de criticii de film, având din partea acestora o rată a aprobării de 92% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

Serialul cu Nicolas Cage a venit cu ceva cu totul inedit

Serialul detectiv în opt episoade a primit 11 nominalizări la gala premiilor Primetime Creative Arts Emmy, care au avut loc weekendul trecut. Acestea premiază în general așa-zisele domenii tehnice ale producției TV, iar „Spider-Noir” a fost recompensat cu cinci distincții, inclusiv cu Premiul Emmy pentru Cea mai bună imagine pentru un serial (de o oră) și cel pentru Cel mai bun design al genericului.

Premiul pentru cea mai bună imagine nu a reprezentat o surpriză, având în vedere o particularitate inedită a acestuia: el poate fi vizionat fie color, fie alb-negru.

Deși de-a lungul anilor au existat o serie de titluri clasice ale cinematografiei alb-negru care au fost colorizate după dezvoltarea tehnologiei, „Spider-Noir” a fost plănuit tocmai cu intenția de a putea fi văzut în ambele variante.

Serialul de dramă reprezintă un omagiu adus stilului film noir, o marcă definitorie a Hollywood-ului anilor 1940 și 1950, cunoscut pentru imaginile sale întunecate și intrigile dure.

Nicolas Cage alături de ceilalți actori din serialul „Spider-Noir”, FOTO: John Angelillo / UPI / Profimedia

De ce ar fi anulat Amazon Prime Video serialul „Spider-Noir”

Deadline și alte site-uri de la Hollywood au scris că, în pofida faptului că serialul a fost apreciat și a avut și un debut puternic pe Amazon Prime Video, ratingurile sale nu au fost în cele din urmă pe măsura costurilor mari asociate unei astfel de producții ambițioase.

„Spider-Noir” îi mai are în distribuție pe actorul american Lamorne Morris, în rolul editorului de ziar Robbie Robertson, pe actrița Li Jun Li, în rolul cântăreței de club de noapte Cat Hardy, și pe actorul irlandez Brendan Gleeson, în rolul șefului mafiei Silvermane.

Anterior, Cage i-a dat voce personajului Spider-Noir în filmul american de animație cu supereroi „Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2018).

Printre producătorii serialului se numără cineaștii Phil Lord și Christopher Miller, care au produs „Spider-Man: Into The Spider-Verse” și continuarea acestuia, „Spider-Man: Across The Spider-Verse” (2023).

Un al treilea și ultim film din trilogia „Spider-Verse”, „Spider-Man: Beyond The Spider-Verse”, este programat să fie lansat în iunie 2027.

Până atunci, filmul live-action „Spider-Man: Brand New Day” cu Tom Holland poate fi văzut în continuare în sălile de cinema după ce a doborât mai multe recorduri de încasări.