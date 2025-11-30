Deși nu a fost condamnat în procesul de corupție, Banjamin Netanyahu a cerut grațierea. Cum motivează avocatul premierului

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a înaintat o cerere oficială de grațiere președintelui israelian Isaac Herzog, afirmând că luarea acestei decizii i-ar permite să se concentreze asupra afacerilor statului, informează Reuters și Times of Israel.

„Biroul președintelui este conștient că aceasta este o cerere extraordinară, care are implicații semnificative. După ce va primi toate opiniile relevante, președintele va analiza cererea în mod responsabil și sincer”, a declarat biroul președintelui israelian.

Biroul președintelui a publicat cererea

Documentele trimise președintelui israelian includ și o cerere de 111 pagini din partea avocatului lui Netanyahu, Amit Hadad, și o scrisoare semnată de premierul israelian. Biroul lui Herzog a publicat textul integral al cererii.

„Acceptarea acestei cereri îi va permite prim-ministrului să-și dedice tot timpul, abilitățile și energia pentru a promova Israelul în aceste momente critice”, a scris Hadad, „și pentru a face față provocărilor și oportunităților care se află în fața sa. În plus, acceptarea cererii va contribui la repararea rupturilor dintre diferite sectoare ale publicului, va deschide ușa către reducerea intensității tensiunilor, totul în scopul consolidării rezilienței naționale a țării”.

Potrivit biroului lui Herzog, Hadad a înaintat cererea către Departamentul Juridic al Președinției.

Departamentul de Grațiere al Ministerului Justiției „va aduna opiniile tuturor autorităților relevante din minister”, a precizat biroul lui Herzog, apoi va trimite recomandările sale consilierului juridic al lui președintelui israelian.

Președintele statului are dreptul de a acorda grațieri celor condamnați în instanță și, în cazuri foarte rare, chiar înainte de încheierea procedurilor legale, dacă se consideră că este în interesul public.

La începutul acestei luni, Netanyahu a insistat că nu va solicita grațierea pentru procesul său de corupție dacă acest lucru înseamnă să-și recunoască vinovăția în acest caz.

Intervenția lui Trump

Netanyahu se confruntă cu un proces de corupție de lungă durată. El neagă acuzațiile și a pledat nevinovat. Procesul său a început în 2020 și este încă departe de a se încheia.

Netanyahu a fost pus sub acuzare în 2019 în trei cazuri, fiind vizat inclusiv de acuzații de primire a unor cadouri în valoare de aproape 700.000 de șekeli (211.832 de dolari) de la oameni de afaceri.

Netanyahu a fost acuzat că a acceptat cadouri – inclusiv trabucuri și șampanie – în schimbul promovării intereselor personale ale producătorului de filme Arnon Milchan și ale miliardarului australian James Packer.

Premierul israelian a prezentat procesul său judiciar ca pe o vânătoare de vrăjitoare, menită să răstoarne un lider de dreapta ales în mod democratic.

În timpul vizitei sale în Israel, în octombrie, președintele american Donald Trump îl îndemnase pe Herzog să-l grațieze pe prim-ministru într-un discurs adresat parlamentului din Ierusalim. Ulterior, luna acesta, i-a cerut oficial omologului său israelian să ia această decizie.