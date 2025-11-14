„Deși studiile în Olanda sună minunat, nu strică să ai plan de rezervă”. Povestea Dariei, nevoită să revină în România după doar două luni la facultate în Amsterdam

Un zâmbet senin după un drum care a învățat-o că, uneori, cel mai mare curaj este să te întorci acasă. FOTO: arhiva personală

Uneori, drumul corect e cel pe care ai puterea să-l reconfigurezi. Acesta este povestea Dariei, o tânără de 20 de ani din Oradea, care a visat să studieze la Universitatea din Amsterdam și să aibă apoi o carieră în media. Când viața a provocat-o cu o boală greu de gestionat, Daria a fost nevoită să scoată din mâneca un plan B de studii. „Deși Olanda sună minunat, nu strică niciodată să ai un plan de rezervă”, spune ea, iar experiența ei poate fi o lecție pentru orice tânăr care visează la facultatea perfectă din străinătate.

Daria a fost genul de elevă care a știut mereu ce vrea. A învățat la unul dintre cele mai bune licee din Oradea – Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, profilul sociologie, și avea mai multe pasiuni, toate legate de latura ei artistică. Pentru ea, alegerea facultății din Olanda a venit după o căutare minuțioasă. „Am ajuns să aleg programul Media and Culture din cadrul Universității din Olanda căci ceea ce m-a atras a fost flexibilitatea programului și faptul că simțeam că îmi poate hrăni atât nevoile creative, cât și pe cele practice”. A plecat hotărâtă să se descurce singură, să exploreze lumea și să-și clădească drumul profesional.

Primul contact cu Olanda, primele șocuri

Tot mai mulți adolescenți români își leagă viitorul de universitățile olandeze. Sistemul e prietenos, procesul academic transparent, iar viața de student e un exercițiu de independență. Dar, ca în orice poveste de maturizare, realitatea se dovedește uneori nuanțată. În Olanda, Daria a descoperit ritmul intens al vieții de student, diferențele culturale, presiunea de a performa și fragilitatea echilibrului personal.

Primul șoc a fost școala. „Modul în care învățam a fost total schimbat. În România, suntem obișnuiți cu 9 și 10, dar în Olanda notele sunt mai severe. Acolo, un 7 înseamnă foarte bine. Iar simplul fapt că ești student acolo și ții pasul cu ritmul cursurilor arată că ești valoros”, spune ea. Pe lângă mutarea într-o altă țară, Daria a simțit și trecerea firească de la liceu la facultate – o transformare care, în sine, i-a cerut adaptare și echilibru. Nu era doar o schimbare de adresă, ci și una de ritm și de mentalitate: „La început eram încrezătoare că mă voi adapta ușor, dar mi-am dat seama că oamenii de acolo nu sunt la fel de deschiși și spontani ca mine. Au un alt mod de a lega prietenii și de a construi relații, mai distant și mai puțin emoțional”.

