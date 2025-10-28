Despăgubiri record pentru o femeie care a căzut într-o stație de metrou din București, unde peronul avea o „capcană”

Metrorex are de plătit o despăgubire record pentru o bucureșteancă: 23.000 de euro. Foto simbol: B365.ro

Problemele de infrastructură sunt decontate, în majoritatea dezarmantă a cazurilor, chiar de către păgubiți.

Dacă faci pană după ce ai nimerit cu mașina într-o groapă de pe șosea, probabilitatea cea mai mare e să rezolvi problema cu bani din buzunar, chiar dacă știi că, teoretic și legal, administratorii drumurilor publice (fie că sunt locali, județeni sau naționali) sunt obligați să țină șoselele în stare bună, iar dacă nu o fac și provoacă daune autovehiculelor, șoferii afectați pot cere despăgubiri.

Dar, pentru asta, trebuie să faci poze, să oprești martori, să îi convingi să-ți dea numere de telefon și eventuale declarații scrise, să suni la poliție, să vină poliția, să chemi inspectorul de daune… De cele mai multe ori, oamenii se lasă păgubași și păgubiți.

E doar un exemplu dintr-o serie uriașă de situații în care oameni se pot lovi brutal de probleme de infrastructură ori de servicii publice de proastă calitate.

În București, de exemplu, e foarte mare probabilitatea să cadă copaci peste mașina lăsată în parcare. Și asta fără condiții meteo speciale.

La fel poată să cadă, pe trotuar, și tencuială de pe clădiri vechi, deteriorate și neîngrijite.

Mai poate fi o situație precum plăcuța metalică ruptă, ridicată și nesemnalizată de pe peronul stației de metrou Piața Universității.

Citește, pe B365.ro, despre femeia care s-a împiedicat în ea, a căzut, s-a rănit grav, a avut nevoie de spitalizare, zile multe de îngrijiri medicale și apoi recuperare. Când s-a întremat, a dat în judecată Metrorex și a câștigat.