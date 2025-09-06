Destinația perfectă pentru Instagram și TikTok, coșmarul localnicilor unui sat pitoresc. Devenit magnet pentru turiștii care au „un singur scop”

Un sat pitoresc din sud-vestul Angliei, supranumit „Veneția din Cotswolds”, este „distrus” de turiștii atrași mai degrabă să facă poze pentru rețelele de socializare, decât de istoria locului, se plânge un consilier local, citat de The Independent.

Este vorba despre Bourton-on-the-Water, aflat în comitatul Gloucestershire din regiunea Cotswolds – o zonă rurală faimoasă pentru dealurile sale domoale, satele cu case din calcar galben și peisajele tipic englezești.

Aici vin anual sute de mii de vizitatori, iar recent satul a devenit un adevărat magnet pentru turiștii care filmează sau pozează pentru a pune imaginile pe Instagram și TikTok.

Turiști în Bourton-on-the-Water. Sursă foto: Dreamstime.com

Consilierul local Jon Wareing este mâhnit că acești turiști sunt prea puțin interesați de de cultura și patrimoniul satului Bourton-on-the-Water. Reprezentantul admininistrației locale îi cataloghează pe aceștia ca fiind de tipul „hit-and-run”: vin, filmează și pleacă.

„Este o combinație între turismul excesiv și turismul rapid, care se referă la oamenii care se înghesuie în locuri foarte populare cu singurul scop de a crea conținut”, a declarat Wareing.

Localnicii se plâng, de asemenea, de creșterea cantității de gunoaie, mai ales pe pajiștea centrală, foarte populară printre vizitatori și au reclamat chiar abuzuri verbale din partea unor turiști. În plus, traficul a devenit infernal în satul în care trăiesc aproximativ 3.500 de oameni.

De altfel, în vârf de sezon, Bourton-on-the-Water găzduiește chiar mai mulți turiști decât rezidenți, fiind vizitat de peste 300.000 de persoane pe an.

Satul este renumit pentru cele cinci poduri joase de piatră peste râul Windrush și pentru casele sale din calcar galben.

Nemulțumirea față de „turismul de masă accelerat” nu este izolată. În alt sat celebru al din Cotswolds, Castle Combe, localnicii spun că li se încalcă intimitatea cu dronele pilotate de turiști, iar comunitatea este erodată de chiriile de tip Airbnb. Acolo, în ciuda faptului că satul are doar 356 de locuitori, numărul vizitatorilor ajunge anual la sute de mii.

Între timp, firmele care organizează tururi cu microbuzul prin satele din Cotswolds raportează o creștere masivă a afacerilor.

Bourton-on-the-Water are și tradiții aparte: în fiecare august, mii de oameni se adună să urmărească un meci de fotbal medieval, jucat chiar în albia râului Windrush.

Tradiționalul meci anual de fotbal în albia râului Windrush, care se desfășoară de peste 100 de ani în satul Bourton-in-the-Water din Cotswolds, Gloucestershire, 25 august 2025. Sursă foto: Ben Birchall / PA Images / Profimedia

Sursă foto ilustrativă: Dreamstime.com