Destinul amar al maeștrilor Ruffer, creatorii celor mai frumoase sobe din casele de patrimoniu bucureștene

Ernesc ș Ludovic Ruffer au fost printre cei mai mari producători de teracotă decorativă și ceramică de lux din România.

Sobele lor, făcute la „Fabrica de sobe de teracotă și faianță E. Rüffer” din nordul, nu erau simple surse de căldură, ci adevărate sculpturi monumentale, adaptate arhitecturii eclectice, Art Nouveau sau stilului neoromânesc din casele elitelor bucureștene.

Creațiile Ruffer erau celebre pentru cahlele de teracotă pictate manual și smalțurile de o calitate excepțională, care își păstrează strălucirea și după un secol.

Multe dintre sobele lor au fost distruse de comuniști sau în timpul renovărilor brutale, însă câteva exemplare absolut excepționale au supraviețuit.

Sunt în Vila doctorului Nicolae Minovici ori în Biserica Sfântul Silvestru – unde se păstrează două sobe de o suplețe și frumusețe rară, decorate cu cahle pictate manual care îi înfățișează pe Maica Domnului cu Pruncul, Sfântul Dumitru și Sfântul Gheorghe.

Citește, pe B365.ro, micro-istoria unei mari realizări: sobele și șemineele Ruffer, brand național dispărut.