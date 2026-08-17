Ce se știe până acum despre moartea actriței Hayden Panettiere. Poliția demontează zvonur de pe internet

Noi detalii oferite de autoritățile din Carolina de Sud aduc clarificări cu privire la circumstanțele în care a murit actrița Hayden Panettiere, potrivit NBC News.

Anunțul că actrița în vârstă de 36 de ani a încetat din viață a fost făcut public pe 16 august 2026 de către site-urile americane, care au citat un comunicat al tatălui ei, distribuit de agentul de presă al fiicei sale. Nu au fost oferite alte detalii.

„Cu profundă tristețe vă anunțăm tragica dispariție a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii care a adus iubire și bucurie nemăsurate tuturor celor care au cunoscut-o și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecran”, se arată în anunț. Ea a murit în Greenville, Carolina de Sud.

TMZ a scris duminică seara că poliția a intervenit în urma unui „incident” și că este în curs o anchetă. Publicația raportase doar că actrița a murit mai devreme în acea zi, fără a preciza ora exactă sau alte amănunte, iar folosirea termenilor de „incident” și „anchetă” a lăsat loc multor interpretări și teorii pe rețelele sociale.

Acestea se refereau la relația intermitentă a lui Hayden Panettiere cu Brian Hickerson, bărbatul care recunoscuse anterior că o abuzase fizic

„Ancheta preliminară – niciun act criminal sau circumstanțe suspecte”

Poliția din Greenville a oferit primele detalii luni pentru NBC News. Ofițerii și personalul medical au răspuns la un apel de urgență duminică, în jurul orei 13:50. Apelul, efectuat de o cunoștință, semnala prezența unei femei care nu răspundea la stimuli, aceasta fiind declarată ulterior decedată la fața locului.

„Ancheta preliminară nu a indicat niciun semn de act criminal sau circumstanțe suspecte”, a subliniat departamentul în comunicat, demontând astfel speculațiile din mediul online.

Panettiere a dezvăluit anul acesta că s-a confruntat cu depresia postpartum și cu dependența, aspecte care, potrivit ei, au dus la decizia de a renunța, în 2018, la custodia singurei sale fiice, Kaya Evdokia Klitschko, pe care a avut-o împreună cu fostul său partener, Vladimir Klitschko, boxerul profesionist ucrainean.

Panettiere a publicat recent o carte de memorii care a făcut valuri în presă datorită dezvăluirilor sale, inclusiv celor referitoare la relațiile sale din trecut. Anul acesta, ea urma să mergă într-un turneu de promovare a cărții.