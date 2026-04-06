Detaliul pe care armata americană vrea să-l țină secret. Generalul Caine s-a abținut să-i răspundă lui Trump în fața reporterilor

Andrei Stan

În timp ce președintele Donald Trump oferea luni seară, în cadrul conferinței de presă de la Casa Albă, detalii despre misiunea riscantă de salvare a aviatorului american doborât care se ascundea în Iran, el s-a adresat generalului Dan Caine, pentru a-i cere ajutorul: câți soldați au trimis în cele din urmă SUA pentru această operațiune?

„Uh”, a spus ezitant Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al armatei americane.

„Mi-ar plăcea să păstrez asta secret”, a adăugat scurt Dan Caine, potrivit CNN.

Trump a acceptat, zâmbind și felicitându-l pe Caine pentru un răspuns „destul de bun”. Dar președintele american nu s-a putut abține să ofere o aproximare, spunându-le reporterilor că „sute de oameni” au făcut parte din efortul de salvare.

„Sute de oameni ar fi putut fi uciși”, a spus Trump. „Așadar, am avut oameni din cadrul armatei care au spus că nu este o decizie înțeleaptă, și am înțeles asta. Dar am decis să o fac”, a mai declarat liderul de la Casa Albă.

Trump: 170 de aeronave implicate în salvarea celor doi piloți americani din Iran

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Trump a anunțat că peste 170 de aeronave militare au fost implicate în salvarea celor doi piloți americani din Iran în weekendul trecut.

Prima misiune de salvare a implicat 21 de aeronave, a precizat președintele SUA, în timp ce a doua a implicat 155 de aeronave.

„Le-am dus pe toate acolo”, a adăugat el, potrivit agențiilor AFP și Agerpres.

Trump a dezvăluit și faptul că două avioane de transport militar au rămas blocate în nisip și a trebuit ca ele să fie distruse.