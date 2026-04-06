Detaliul pe care armata americană vrea să-l țină secret. Generalul Caine s-a abținut să-i răspundă lui Trump în fața reporterilor

În timp ce președintele Donald Trump oferea luni seară, în cadrul conferinței de presă de la Casa Albă, detalii despre misiunea riscantă de salvare a aviatorului american doborât care se ascundea în Iran, el s-a adresat generalului Dan Caine, pentru a-i cere ajutorul: câți soldați au trimis în cele din urmă SUA pentru această operațiune?

„Uh”, a spus ezitant Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al armatei americane.

„Mi-ar plăcea să păstrez asta secret”, a adăugat scurt Dan Caine, potrivit CNN.

Trump a acceptat, zâmbind și felicitându-l pe Caine pentru un răspuns „destul de bun”. Dar președintele american nu s-a putut abține să ofere o aproximare, spunându-le reporterilor că „sute de oameni” au făcut parte din efortul de salvare.

„Sute de oameni ar fi putut fi uciși”, a spus Trump. „Așadar, am avut oameni din cadrul armatei care au spus că nu este o decizie înțeleaptă, și am înțeles asta. Dar am decis să o fac”, a mai declarat liderul de la Casa Albă.

Trump: 170 de aeronave implicate în salvarea celor doi piloți americani din Iran

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Trump a anunțat că peste 170 de aeronave militare au fost implicate în salvarea celor doi piloți americani din Iran în weekendul trecut.

Prima misiune de salvare a implicat 21 de aeronave, a precizat președintele SUA, în timp ce a doua a implicat 155 de aeronave.

„Le-am dus pe toate acolo”, a adăugat el, potrivit agențiilor AFP și Agerpres.

Trump a dezvăluit și faptul că două avioane de transport militar au rămas blocate în nisip și a trebuit ca ele să fie distruse.