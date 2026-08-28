Detoxifierea ficatului: ce înseamnă și care sunt miturile

Auzim tot mai des despre „detoxifierea ficatului”, mai ales după perioade pline de excese culinare, sărbători sau nopți obositoare. Este tentant să crezi că o cură rapidă de câteva zile, un ceai miraculos sau un program strict de sucuri pot șterge cu buretele tot ce am acumulat.

Dar are ficatul nostru nevoie de astfel de soluții drastice pentru a-și face treaba? Răspunsul scurt este nu. Organismul uman este echipat din “fabric” cu mecanisme uimitoare și extrem de eficiente pentru a procesa și elimina tot ce nu îi este de folos. În loc să căutăm formule magice de „curățare”, mai câștigată este o privire realistă asupra modului în care funcționează ficatul și a pașilor simpli, de zi cu zi, prin care îi putem sprijini sănătatea pe termen lung.

Ce înseamnă, de fapt, detoxifierea organismului?

În limbajul comercial cotidian, termenul „detox” este folosit foarte larg pentru a descrie o varietate de diete restrictive, ceaiuri, sucuri din plante sau proceduri care promit eliminarea rapidă a compușilor nocivi din corp. În realitate, din punct de vedere fiziologic, procesele de metabolizare și eliminare a produșilor reziduali sunt continue, automate și nu depind de intervenții externe drastice.

Organismul uman dispune de mai multe mecanisme și organe implicate în procesarea și eliminarea diferitelor substanțe, iar ficatul are un rol esențial în aceste procese.

Ce rol are ficatul în procesele de metabolizare?

Ficatul are un rol major în procesarea nutrienților și a unor substanțe străine organismului, inclusiv medicamente și produși ai metabolismului. Principalele atribuții care definesc rolul ficatului includ:

• metabolizarea nutrienților – transformă carbohidrații, proteinele și grăsimile din hrană în forme utilizabile de energie sau în structuri celulare.

• procesarea medicamentelor și a altor substanțe – participă la metabolizarea numeroaselor medicamente și substanțe străine organismului, transformându-le în compuși care pot fi ulterior eliminați.

• transformarea produșilor metabolici – convertește produșii reziduali interni (cum este amoniacul) în substanțe mai puțin toxice (precum ureea), ce pot fi evacuate ulterior prin rinichi.

• producerea bilei – secretă lichidul biliar, esențial în digestia și emulsionarea grăsimilor în intestinul subțire.

• metabolismul lipidelor și al colesterolului – sintetizează, stochează și distribuie grăsimile, reglând totodată nivelurile de colesterol circulant.

Susținerea sănătății ficatului: 3 mituri pe care merită să le cunoști

Atunci când abordăm tema numită generic „ficatul și curățarea organismului”, este important să separăm datele științifice de strategiile comerciale.

Mitul 1: Ficatul trebuie „curățat” periodic

Ideea că ficatul trebuie „spălat” sau „curățat” periodic printr-o cură specială este mai degrabă o interpretare comercială a unui proces fiziologic complex. Un ficat sănătos nu funcționează asemenea unui filtru care trebuie curățat periodic printr-o intervenție externă. Nu există dovezi convingătoare că dietele sau curele „detox” elimină toxinele din organism, iar acestea nu pot compensa efectele unui stil de viață dezechilibrat sau ale consumului excesiv de alcool.

Mitul 2: O cură rapidă repară excesele alimentare și alcoolul

Multe persoane recurg la diete cu sucuri după perioade caracterizate prin consum frecvent de alcool, mese foarte bogate în grăsimi saturate, excese alimentare sau sedentarism. Adevărul este că o cură de câteva zile nu anulează efectele unui stil de viață dezechilibrat desfășurat pe parcursul lunilor sau anilor. Protecția ficatului este un proces de durată, bazat pe consistență.

Mitul 3: Dacă un produs este natural, este automat sigur

Concepția conform căreia remediile din plante sunt complet lipsite de riscuri este eronată. Suplimentele alimentare pot conține ingrediente active în concentrații semnificative și, în anumite situații, pot interacționa cu medicamente sau pot produce reacții adverse. De aceea, „natural” nu înseamnă automat „potrivit pentru orice persoană”. NCCIH din SUA (National Center for Complementary and Integrative Health) recomandă prudență și consultarea profesioniștilor din sănătate atunci când sunt utilizate abordări complementare.

Cum poți sprijini funcția hepatică?

Sprijinul acordat ficatului nu provine din restricții extreme, ci din obiceiuri zilnice sănătoase. Intervențiile asupra stilului de viață, inclusiv alimentația și activitatea fizică, sunt foarte importante pentru sănătatea metabolică și hepatică.

Alimentația echilibrată

O dietă favorabilă sănătății hepatice este una variată, axată pe alimente integrale, bogate în antioxidanți, proteine de calitate și grăsimi nesaturate. Este recomandată limitarea consumului excesiv de zaharuri adăugate și a alimentelor ultraprocesate.

Mișcarea și menținerea unei greutăți sănătoase

Menținerea unei greutăți sănătoase și activitatea fizică regulată sunt importante pentru sănătatea metabolică și pot contribui la reducerea acumulării de grăsime la nivelul ficatului.

Limitează alcoolul, medicamentele și suplimentele

Limitează consumul de alcool sau evită-l, deoarece consumul excesiv și regulat poate contribui la apariția bolilor hepatice. De asemenea, medicamentele și suplimentele nu trebuie luate după principiul „cu cât mai multe, cu atât mai bine”. Unele substanțe pot afecta ficatul sau pot interacționa cu anumite medicamente, iar administrarea lor trebuie făcută conform recomandărilor medicului sau farmacistului.

Ce alimente sunt bune pentru ficat?

Nu există un aliment care să „curețe” sau să detoxifice ficatul peste noapte. În schimb, anumite alimente pot face parte dintr-un model alimentar echilibrat, asociat cu o bună sănătate metabolică și hepatică. Printre alimentele care se potrivesc unui astfel de stil de viață se numără:

• legumele, în special broccoli, conopida, varza;

• fructele, mai ales fructele de pădure și citricele, bogate în antioxidanți;

• cerealele integrale, precum ovăzul, lintea și orezul brun, care oferă fibre esențiale digestiei;

• peștele, precum somonul, sardinele sau macroul, surse valoroase de acizi grași Omega-3;

• nucile și semințele care furnizează grăsimi sănătoase și vitamina E;

• uleiul de măsline, ustilizat ca sursă de grăsimi nesaturate.

Aceste alimente fac parte dintr-un model alimentar echilibrat asociat cu sănătatea metabolică și hepatică.

Când trebuie să mergi la medic?

Este important de reținut că unele afecțiuni hepatice pot evolua fără simptome evidente în stadiile inițiale. Totuși, este important să nu amâni vizita la medic dacă observi manifestări care pot indica o suferință hepatică:

• îngălbenirea pielii sau a albului ochilor (icter);

• urină foarte închisă la culoare sau scaune decolorate;

• durere sau disconfort persistent în partea dreaptă sus a abdomenului;

• greață persistentă sau pierderea apetitului;

• scădere inexplicabilă în greutate;

• valori modificate ale enzimelor hepatice sau alte rezultate anormale la analizele recomandate de medic.

Există ingrediente care pot susține funcția hepatică?

Unele ingrediente vegetale și nutrienți esențiali au fost studiați pentru potențialul lor de a susține procesele fiziologice hepatice.

Armurariu și silimarină

Armurariul (Silybum marianum) conține silimarină, un complex de compuși vegetali studiat pentru proprietățile sale antioxidante și pentru potențialul său rol în susținerea funcției hepatice. Dovezile clinice privind utilizarea sa în afecțiunile hepatice sunt însă variabile.

Anghinare

Anghinarea (Cynara scolymus) este utilizată tradițional în produse destinate susținerii digestiei și funcției hepatobiliare. Este important însă ca utilizarea unui astfel de ingredient să fie privită ca parte a unei rutine generale de sănătate, nu ca metodă de tratare a unei afecțiuni hepatice.

Colina

Colina este un nutrient esențial pentru organism. La nivelul Uniunii Europene există o mențiune de sănătate autorizată potrivit căreia colina contribuie la menținerea funcției normale a ficatului și la metabolismul normal al lipidelor, atunci când sunt îndeplinite condițiile de utilizare prevăzute de legislația aplicabilă.

Suport nutrițional pentru funcția hepatică

Pentru persoanele care doresc să includă în rutina lor un supliment alimentar destinat susținerii funcției hepatice, există formule care combină extracte vegetale cu nutrienți cu rol fiziologic. Un exemplu este Hepafort de la Benesio, 30 capsule.

Formula conține extract de armurariu standardizat la 80% silimarină, extract de anghinare standardizat la 5% cinarină și colină. Conform informațiilor produsului, o capsulă furnizează 82,5 mg de colină.

Colina este relevantă în această formulă deoarece contribuie la menținerea funcției normale a ficatului și la metabolismul normal al lipidelor, în condițiile prevăzute de legislația europeană.

Produsul trebuie privit ca un supliment alimentar destinat completării alimentației și nu ca o metodă de „curățare” a ficatului sau ca alternativă la tratamentul recomandat de medic.

Cum îți poți „detoxifia” ficatul în mod natural?

Dacă prin „detoxifiere” înțelegem susținerea sănătății ficatului, nu este nevoie de cure drastice. Ficatul are propriile mecanisme de procesare a numeroși compuși, iar ceea ce putem face este să reducem factorii care îi pot afecta sănătatea și să susținem un stil de viață echilibrat.

6 obiceiuri pentru sănătatea ficatului

1. mănâncă variat, adică include alimente integrale, legume, fructe și proteine slabe.

2. limitează alimentele ultraprocesate și excesul de zahăr pentru a favoriza un model alimentar echilibrat și sănătatea metabolică.

3. fă mișcare regulat, deoarece activitatea fizică susține funcția metabolică și ajută la menținerea sănătății generale.

4. menține o greutate sănătoasă, deoarece aceasta contribuie la reducerea riscului de acumulare excesivă de grăsime la nivelul ficatului.

5. limitează consumul de alcool sau evită-l – consumul de alcool poate contribui la afectarea hepatică, iar riscul depinde de cantitate și de contextul individual.

6. discută cu medicul despre analize atunci când există factori de risc.

De ce să achiziționezi suplimentele alimentare din surse sigure

Atunci când alegi suplimente destinate susținerii funcției hepatice, sursa de achiziție contează pentru a avea garanția unor produse originale, avizate și depozitate în condiții optime. Farmacia oferă acces la formule sigure, adaptate nevoilor individuale, dar și la sfatul avizat al farmacistului privind administrarea lor corectă.

Suplimentele alimentare destinate sănătății hepatice pot fi găsite în farmacii și pe platforme specializate precum Springfarma.com, unde sunt disponibile opțiuni diversificate, iar comanda poate fi plasată rapid, cu livrare direct la adresa dorită. Spring Farma pune la dispoziție o platformă online accesibilă, dar deține și 22 de farmacii fizice în București, Craiova, Satu Mare, Cluj-Napoca și Costinești, unde poți beneficia de îndrumare suplimentară din partea specialiștilor.

Sănătatea ficatului se construiește zi de zi

Ficatul nu are nevoie de o curățare periodică pentru a-și îndeplini funcțiile. Pentru sănătatea hepatică contează mai mult ceea ce faci constant decât o cură de câteva zile: o alimentație variată, activitatea fizică regulată, menținerea unei greutăți sănătoase și limitarea alcoolului și a altor factori de risc.

Surse:

https://www.hopkinsmedicine.org/health/expert-qa/detoxing-your-liver-fact-versus-fiction

https://www.mdanderson.org/cancerwise/the-facts-behind-5-detox-myths-should-you-detox-your-body.h00-159856923.html

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12664020

https://www.uniklinik-freiburg.de/en/press/publications/im-fokus/detoxifying-the-liver-what-really-helps-and-what-doesnt.html

Articol susținut de Springfarma