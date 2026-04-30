Dezastru după ce o rafinărie Lukoil din Rusia, la 1.500 de km de graniță, a fost lovită de dronele Kievului. Miros chimic și ploi de petrol, după cazul similar din Tuapse

Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone adânc în peritoriul Rusiei, cu scopul de a perturba industria petrolieră care alimentează mașinăria de război a Kremlinului, scriu Reuters și The Moscow Times.

Dronele ucrainene au lovit joi o rafinărie de petrol situată în apropierea orașului rus Perm, al doilea atac consecutiv asupra instalațiilor petroliere din zonă, în cadrul unei campanii intense care vizează reducerea veniturilor obținute de Rusia din energie.

Rafinăria deținută de Lukoil, situată la mai mult de 1.500 kilometri de Ucraina, este una dintre cele mai mari din Rusia și are o capacitate de aproape 13 milioane de tone metrice pe an, a declarat serviciul ucrainean de securitate SBU, citat de Reuters.

Conform informațiilor preliminare, atacul a lovit o instalație cheie pentru prelucrarea primară a petrolului la rafinărie, scoțând efectiv unitatea din funcțiune, potrivit SBU.

SBU a adăugat că a lovit din nou o stație de pompare a petrolului din zonă, care asigură aprovizionarea cu petrol a rafinăriei. Stația a fost atacată și în noaptea de miercuri spre joi, iar atacul de joi a provocat noi focare de incendiu, a precizat sursa.

„Pur și simplu nu se poate respira!”

În cursul nopții, în oraș s-a declarat de două ori starea de urgență, locuitorii primind, de asemenea, notificări pe ecranele televizoarelor.

Dimineață, sirenele au continuat să sune în tot orașul. Pe canalele de Telegram au apărut fotografii și clipuri cu coloane de fum și drone care survolează zona.

Guvernatorul regional Dmitri Makhonin a declarat că „o dronă inamică a pătruns în această dimineață într-un complex industrial din regiunea Perm”. El a adăugat că nu s-au înregistrat răniți sau pagube și că angajații companiei au fost evacuați în adăposturi de protecție.

„Viața și sănătatea locuitorilor nu sunt în pericol. Nu există riscuri chimice. Serviciile de urgență intervin la fața locului”, a scris oficialul pe canalul său de Telegram, care a fost blocat.

În ciuda acestei declarații, locuitorii orașului s-au plâns, acuzând un „miros chimic”, scrie The Moscow Times. „Pur și simplu nu se poate respira!”, a spus un om care a postat un clip cu urmările impactului.

Cu o zi înainte, după ce mai multe rezervoare de combustibil au luat foc, Perm a fost lovit de o „ploaie de petrol”, similară cu ploaia „neagră” care a căzut în Tuapse, rafinăria locală de petrol a fost de asemenea lovită.

Locuitorii din Perm au postat fotografii cu picături și pete negre pe haine, mașini și ferestre.

Campanie intensă

Până la sfârșitul anului trecut, dronele ucrainene au încercat să lovească rafinăriile și depozitele de petrol de cel puțin 142 de ori, ceea ce reprezintă o creștere de 51,1% față de 2024, potrivit publicației Verstka. Spre comparație, în 2023 au avut loc 27 de astfel de atacuri, iar în 2022 – 18.

De la începutul acestui an, Forțele Armate Ucrainene au lovit rafinăriile de petrol din Afipski, Volgograd, Ilski, Tuapse, Novokuibișevski, Sizran, Novo-Ufimski, Nijni Novgorod, Saratovski și Ukhta, precum și uzinele de gaz Kirișinefteorgsintez, Orsknefteorgsintez, Permnefteorgsintez și NOVATEK.

În plus, porturile majore prin care se exportă petrol și produse petroliere — Novorossiysk, Ust-Luga, Primorsk, Vysotsk și Tuapse – au fost lovite în repetate rânduri.

Dronele ucrainene au atacat, de asemenea, stații de pompare a petrolului, conducte principale de petrol și instalații ale Consorțiului Conductelor Caspice (CPC).

Atacurile asupra rafinăriei de petrol și a terminalului petrolier din portul Tuapse au produs un dezastru ecologic: produse petroliere s-au scurs în Marea Neagră și pe străzile orașului.

Din cauza incendiilor severe, concentrațiile de benzen, xilen și funingine din aer au depășit de două ori norma, iar orașul a fost afectat de o ploaie de „petrol”.

Un deputat îndeamnă companiile să se protejeze singure

În acest context, un deputat rus din Duma de Stat a îndemnat companiile energetice să se apere singure, scrie The Moscow Times.

Companiile energetice rusești și întreprinderile strategice trebuie să fie obligate să-și protejeze în mod independent instalațiile împotriva atacurilor cu drone ucrainene, a declarat Serghei Mironov, șeful fracțiunii „O Rusie Justă” din Duma de Stat.

În acest scop, a spus el, acestea pot crea propriile unități armate.

„La sfârșitul lunii martie a intrat în vigoare o lege mult așteptată, care permite companiilor private de securitate să achiziționeze arme de calibru mic pentru a proteja instalațiile critice împotriva dronelor. Acum, companiile energetice au toate oportunitățile de a colabora cu unitățile Ministerului Apărării pentru a respinge atacurile regimului de la Kiev”, a declarat Mironov pentru Gazeta.ru.

Potrivit acestuia, această abordare va contribui la minimizarea daunelor economice și de mediu cauzate de „atacurile inamice”.

Mironov a solicitat guvernului să emită ordine directe companiilor rusești pentru a se proteja împotriva dronelor.

„Toate acestea ar fi trebuit făcute ieri”, a adăugat liderul „Rusia Justă”.

Companiile ruse au început să achiziționeze în masă echipamente anti-drone în primul an al războiului pe scară largă din Ucraina. Marile companii petroliere – Rosneft, Lukoil, Bashneft, Slavneft și Transneft – au cheltuit aproximativ 1 miliard de ruble pentru acest lucru numai în 2023.

Cu toate acestea, sistemele portabile anti-drone și tunurile anti-drone nu au reușit să protejeze pe deplin companiile.